Orbán Viktor a korábbi finn belügyminisztert fogadta

A megbeszélésen a család fontosságáról és a genderideológia káros hatásairól egyeztettek.
Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett – közölték.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel a Karmelita kolostorban 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)