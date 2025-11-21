Megvan, mikor érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé

November 24-én, hétfő reggel érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé. A nagyjából huszonhárom méter magas, negyvenéves ezüstfenyőt Ibrányból szállítják a fővárosba.

A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi fát találta a legszebbnek – közölte az MTI-vel pénteken az Országgyűlés sajtóirodája. A honvédség egy feldíszített, 40 tonnás járművel szállítja a fát majd a Kossuth térre. A fa útja az indulástól követhető lesz a www.orszagkaracsonyfaja.hu oldalon, de az Országház hivatalos Instagram-oldalán is folyamatosan beszámolnak majd a fa érkezéséről, felállításáról és díszítéséről.

A fenyőfát a katasztrófavédelem munkatársai vágják ki és állítják majd fel az Országház előtt. Várhatóan vasárnap este okozhat forgalmi korlátozást a fenyőfa érkezése az Ibrány, Nyíregyháza, Nyírtelek, az M3, M35, 4, M4, M0 és M1/M7 autópálya közös bevezető szakaszán, továbbá a XI. kerületi Budaörsi úton, a BAH-csomóponton, az Alkotás utca, a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József utca és a Tölgyfa utca, valamint a 4-es 6-os villamos mindkét irányú forgalmának megállításával, a gépjárműforgalom lezárásával a Margit híd – a 2-es villamos mindkét irányú forgalmának kizárásával –, Jászai Mari tér, a Balassi Bálint utca és a Kossuth Lajos tér útvonalon.

A szállítás időpontja az időjárás miatt változhat. Az ország karácsonyfája teljes díszben november 30-tól tekinthető meg, az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján, karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel.

Kiemelt kép: Az ország karácsonyfája az Országház előtt 2023. december 4-én. A mintegy 24 méter magas, 80 centiméteres törzsátmérőjű, 5 tonnás fenyő egy hajdúszoboszlói családi ház kertjéből érkezett a Kossuth térre (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)