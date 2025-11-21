Szijjártó: a mai naptól életbe lép Magyarország mentessége az amerikai szankciók hatálya alól

A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben újságírói kérdésre válaszolva számolt be:

a mai naptól hatályba lépnek az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások, azonban hazánkra ezek nem vonatkoznak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök két héttel ezelőtti megegyezése értelmében.

„Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól” – közölte.

Beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor Washingtonban a Trump amerikai elnökkel a Fehér házi találkozójukat követően mondta el: megállapodtak Trump elnökkel arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól, és ez nincs időkorláthoz kötve. Az egy évről szóló hírekre reagálva a miniszterelnök a washingtoni Fehér házi megállapodásról megerősítette hazafelé a WizzAir fedélzetén: „Én az elnökkel kötöttem megállapodásokat. Ezeket le fogják írni határozatokban. Ez egy elnöki rendszer Amerikában és az elnök azt mondta: az úgy lesz, hogy időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankció alól, amely a Török Áramlatot és a Barátság olajvezetéket sújtotta volna” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: az a szankció nincs, „jó napot!” Akkor egy másik kérdésre a miniszterelnök kijelentette: kezet is fogtak erre az amerikai elnökkel.

Szijjártó Péter pedig azt nyilatkozta a kérdés kapcsán: amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, és Donald Trump amerikai elnök hivatalban van biztos, hogy érvényes a megállapodás.

Ma hatályba lépnek a mentességet biztosító intézkedések – Nem a Facebookon dől el…

„A mai naptól – pontosan úgy, mint tegnap, tegnapelőtt és azelőtt – ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések a mai napon hatályba lépnek” – erősítette meg.

„Ez volt egyébként a tétje a miniszterelnök washingtoni látogatásának. A miniszterelnök ezt elérte. A miniszterelnök meg tudott állapodni Donald Trumppal. Ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi politika a tapasztalt, megállapodásra képes politikusok műfaja. Itt nem Facebook-posztokban dőlnek el a dolgok, hanem komoly emberek megállapodásai alapján lehet garantálni egy-egy ország energiabiztonságát” – tette hozzá az MTI jelentése szerint.

Szijjártó Péter üzent Zelenszkijnek

Szijjártó Péter reagált az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij egy korábbi nyilatkozatára is, amelyben arról beszélt, hogy majd megállítják a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat.

„Amikor az ukrán elnök erről gondolkodik, akkor egy dolgot mindenképp érdemes figyelembe vennie. Azt, hogy októberben Ukrajna villamosenergia-importjának 51 százaléka Magyarországról származott” – szögezte le. „Tehát az elmúlt hónapban Magyarországról több villamos áram érkezett Ukrajnába, mint az összes többi országból együttvéve. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna energiaellátásának biztonsága szempontjából Magyarország nélkülözhetetlen” – folytatta.

„Természetesen mi, magyarok, minden ránk vonatkozó szabályt tiszteletben tartunk, és Magyarország továbbra is fontos szerepet fog játszani az ukrán családok, az ukrán emberek, az ukrán háztartások, az ukrán gazdaság energiaellátásának garantálásában” – hangsúlyozta.

„Tehát amikor Zelenszkij elnök azt nyilatkozza, hogy majd ő megállítja a Magyarországra irányuló olajszállítást, akkor érdemes arra gondolnia, hogy ma Magyarországról több villamosáram érkezik Ukrajnába, mint az összes többi országból együtt” – összegzett Szijjártó Péter Brüsszelben.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én (Fotó: MTI/KKM)