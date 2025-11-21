Kiderült, ki lehet a Magyar Nemzeti Bank leendő alelnöke

Műsorújság
2025.11.21.

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról – közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

Banai Péter Benő korábbi államháztartásért felelős államtitkár, jogi szakokleveles közgazdász. 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére – írták a közleményben.

Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját – tették hozzá.

