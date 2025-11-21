Kemény üzenetet küldött a kormánybiztos az utcai ellenállást hirdető drogpárti aktivistáknak

„A baloldalnak és Soros-hálózatának szemmel láthatóan nem tetszik, hogy a kormány kemény kézzel lép fel a drog ellen” – mutatott rá közösségi oldalán a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

„A drogpárti aktivisták már ott tartanak, hogy polgári ellenállásra buzdítanak a rendőrségi razziák ellen, és támadják a kormány határozott drogellenes intézkedéseit” – utalt a fideszes politikus arra, hogy a „Drogriporter” oldalt működtető Sárosi Péterék a közösségi médiában zenés-táncos tiltakozást szerveznek.

„A kábítószer-használat mellett érvelő baloldali Juhász Péter barátja – a magát „drogriporternek” nevező, valójában nettó drogpromóter – már utcai akciókat szervez a »drogháború« ellen. A Soros által finanszírozott Amnesty International pedig a kormány drogellenes fellépését támadja” – világított rá az akció hátterére Horváth László.

A kormánybiztos szerint mindez azt jelenti, hogy jó irányba halad a kormány.

„Igen, ki akarjuk söpörni a drogot Magyarországról.

Igen, ki akarjuk söpörni a drogot a falvainkból és a városainkból. Igen, ki akarjuk söpörni a szórakozóhelyekről, iskolák közeléből és minden olyan helyről, ahol fiatalokra leselkedik” – szögezte le Horváth László.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy aki részt vesz a drogiparban, aki mérgezi a magyar fiatalokat, aki ebből hasznot húz, az viselje a felelősséget.

„És ha az utcai ellenállást szervezőknek ez valahogy elkerülte a figyelmét, akkor íme az Alaptörvény:

Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése egyaránt tilos”

– idézett az alkotmányból a fideszes képviselő, aki bejegyzését zárva leszögezte, hogy a drogellenes hajtóvadászat folytatódik.

Kiemelt kép: Horváth László kormánybiztos, a Fidesz képviselője, mint előterjesztő felszólal a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokról tartott vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. április 9-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)