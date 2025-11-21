Jónak lenni jó! – Érkeznek a felajánlások, összefog az ország

A közmédia hagyományos karitatív kampánya, a Jónak lenni jó! idén különösen nehéz helyzetben élő gyermekek számára gyűjt: a háború sújtotta Kárpátalján beteg, árva és otthonukat vesztett gyerekeket támogatja a kezdeményezés. A felajánlásokból befolyt összeg a Kegyes Alapítványhoz jut, amely évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyerekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak.

A kampány csúcspontja december 21-én lesz: a közmédia csatornái egész napos jótékonysági műsorfolyammal jelentkeznek, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. A nézők és hallgatók történeteket, személyes vallomásokat és élő bejelentkezéseket láthatnak majd az adományozás folyamatáról.

Különleges tárgyi adományok hírességektől, művészektől és intézményektől

A Jónak lenni jó! kampány minden évben rendkívüli felajánlásokkal kívánja ösztönözni az adakozást, és ez 2025-ben sincs másként. A relikviák köre idén különösen sokszínű és értékes.

Sávolt Karolina festőművész a háború kitörésekor kezdett dolgozni Mennyei hangok című festményén, amelyet most a kampány javára ajánlott fel. A fiatal alkotó mély empátiával fordul a kárpátaljai magyar gyerekek felé, ezért művével is az ő megsegítésüket támogatja.

A régóta Magyarországon élő Jamal Abdul-Naser ismét egy különleges, kézzel csomózott szőnyeget ajánlott fel. A művészi igényességgel készült darab az egyik legértékesebb licitfelajánlás.

A Magyar Állami Operaház egy ikonikus Diótörő-bábut kínál fel, amely különleges dísze lehet minden gyűjteménynek – megszerzésével pedig a kárpátaljai gyerekeket lehet támogatni.

A Magyar Nemzeti Cirkusz előadásaira szóló jegyeket sorsol ki azok között, akik csatlakoznak a jótékonysági akcióhoz, így a támogatók egy különleges élménnyel lehetnek gazdagabbak.

Idén a Hortobágyi Nemzeti Park is csatlakozott a kampányhoz egy igazán különleges felajánlással: licitálni lehet Cseppkére, a vadlóra. A különleges patás egy dokumentumfilm főszereplője: Cseppke nemcsak a hortobágyi puszta egyik ikonikus állata, hanem egy olyan történet hőse, amely a természet szépségéről, az állatok szabadságáról és a megőrzés fontosságáról szól. A rá vonatkozó jelképes „örökbefogadás” a kampány egyik rendhagyó felajánlása.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

