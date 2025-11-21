Hankó Balázs: Több mint 4800 milliárd forintot fordít jövőre a családokra a kormány

A GDP öt százalékát, több mint 4800 milliárd forintot fordít jövőre családtámogatásokra a kormány – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője pénteken, Veresegyházon.

Hankó Balázs a Családbarát roadshow rendezvényén úgy fogalmazott,

„2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon, egy Debrecennyivel több gyermek született ennek köszönhetően”.

Ezért volt szükség a bölcsődei fejlesztésekre is – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.

A kulturális tárca vezetője közölte,

a kormány jövőre már 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra.

Ezzel szemben Brüsszel a migrációt akarja Magyarországra erőltetni, bele akarja kényszeríteni a háborúba – fűzte hozzá.

„Mindaz a migrációs paktum, amit el akarnak fogadni a fejünk felett, az a maga 30 ezer migránsával, fejenként 8 millió forinttal, 240 milliárd forintot venne ki a költségvetésből” – jelentette ki.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Magyarország nemet mond erre a brüsszeli politikára, és inkább 200 milliárd forintot ad október 1-től a háromgyerekes édesanyáknak.

„Igen, a családokra, igen, a magyar nemzet jövőjére, igen a fiatalokra, a gyerekekre. Ne felejtsük el, az egymillió új munkahelyhez az is kellett, hogy megdupláztuk a bölcsődei védőhelyeket” – mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a magyar kormány nem a háborút akarja finanszírozni, hanem a családokat, a gyerekeket támogatja.

