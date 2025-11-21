Halálos fenyegetéseket kap Rónai Egon az Orbán-interjú óta, feljelentést tesz a csatorna

Halálos fenyegetéseket kapott Rónai Egon, miután november 11-én interjút készített Orbán Viktor miniszterelnökkel az ATV Mérleg című műsorában. A több mint egymillió megtekintésnél járó beszélgetés óta a műsorvezetőnek a „legszélsőségesebb” reakciókkal kell szembenéznie az interneten. Emiatt az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd feljelentést tesz az ügyben, kijelentve: „Megvédjük kollégáinkat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni.”

Rónai Egon korábban úgy nyilatkozott, a munkájuk része, hogy a közösségi médiában „a legszélsőségesebb pozitív és negatív” reakciók érkeznek hozzájuk, ám ebben az esetben a mennyiség kiugróan nagy volt. A Blikk beszámolója szerint

az ATV vezetősége állítja, hogy a műsorvezető nemcsak online, hanem nyilvánosan is kapott halálos fenyegetéseket, sőt más lapoknál dolgozó kollégák is tettek bűncselekménynek minősülő kijelentéseket.

A lap emlékeztet Bruck András, az Élet és Irodalom egyik publicistájának Facebook-bejegyzésére, amelyben azt írta: „Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását”. A posztot követően az ATV vezérigazgatója jogi lépéseket tett.

„Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem a szélsőségeseknek készítünk televíziót”

– mondta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy feljelentést tesznek a Rónai Egont ért halálos fenyegetések miatt. Kiemelte, hogy megvédik kollégáikat azoktól a támadásoktól, amelyeket „már nem kötelesek elszenvedni”, és hozzátette, hogy több olyan folyamatban lévő ügy is van, amelyben műsorvezető volt bűncselekmény áldozata.

A csatorna a január 1-jén hatályba lépett Büntető törvénykönyv 332/A. szabályát veszi alapul, amely a következőképpen rendelkezik: aki nagy nyilvánosság előtt, elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos, halált okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, és súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – írja az Index.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor