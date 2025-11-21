Műsorújság
Dobogókő és Kékestető is fehérbe borult a pénteki havazás után

Szerző: hirado.hu
2025.11.21. 13:54

Péntek hajnalra az ország több pontján is havazás érkezett, a hegyvidéki területeken pedig helyenként jelentős mennyiség gyűlt össze. Az Időkép webkamerái szerint Dobogókő és Kékestető már téli díszben pompázik, a magasabban fekvő részeken akár 10–15 centiméter friss hó is hullhatott.

A meteorológiai előrejelzések alapján a legtöbb hó továbbra is a magasabban fekvő területeken várható. A hegyekben helyenként 10–15 centiméter friss hó hullhatott, sőt a Bakonyban a hóvastagság akár meg is haladhatja a 10 centit. Síkvidéken jóval szerényebb a helyzet: itt legfeljebb lepelnyi vagy néhány centis hóréteg alakulhat ki, elsősorban a Dunántúlon.

(Fotó: MTI/Komka Péter)
(Fotó: MTI/Komka Péter)

Pénteken napközben több helyen olvadás várható, ami kedvezőtlenül hathat a frissen lehullott hótakaróra.

Ugyanakkor jó hír, hogy a következő órákban és napokban további havazás érkezhet, így később akár tartósabb hóréteg is kialakulhat.

Az mindenesetre biztos, hogy a tél első hírnöke megérkezett az ország magasabb csúcsaira, és a következő napok időjárása döntheti el, mennyire lesz tartós a frissen lehullott hó.

Kiemelt kép: Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is (Fotó: MTI/Komka Péter)

