Dobogókő és Kékestető is fehérbe borult a pénteki havazás után

A meteorológiai előrejelzések alapján a legtöbb hó továbbra is a magasabban fekvő területeken várható. A hegyekben helyenként 10–15 centiméter friss hó hullhatott, sőt a Bakonyban a hóvastagság akár meg is haladhatja a 10 centit. Síkvidéken jóval szerényebb a helyzet: itt legfeljebb lepelnyi vagy néhány centis hóréteg alakulhat ki, elsősorban a Dunántúlon.

(Fotó: MTI/Komka Péter)

(Fotó: MTI/Komka Péter)

Pénteken napközben több helyen olvadás várható, ami kedvezőtlenül hathat a frissen lehullott hótakaróra.

Ugyanakkor jó hír, hogy a következő órákban és napokban további havazás érkezhet, így később akár tartósabb hóréteg is kialakulhat.

Az mindenesetre biztos, hogy a tél első hírnöke megérkezett az ország magasabb csúcsaira, és a következő napok időjárása döntheti el, mennyire lesz tartós a frissen lehullott hó.

Kiemelt kép: Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is (Fotó: MTI/Komka Péter)