Csalók telefonálnak a Magyar Vöröskereszt nevében, figyelmeztetést küldött a szervezet

Csalók telefonálnak a a Magyar Vöröskereszt nevében, pénzt kérnek arra hivatkozva, hogy mikuláscsomagokra gyűjtenek – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

„A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra” – hívták fel a figyelmet. Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak; Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

