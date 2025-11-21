A szocialista Tüttő Katát jelölte főpolgármester-helyettesnek Karácsony Gergely

A szocialista Tüttő Katát jelöli helyettesének Karácsony Gergely főpolgármester. A Fővárosi Közgyűlés a jövő szerdai ülésén dönthet Budapest új főpolgármester-helyetteséről, akit a testület egyéves késlekedés, bírósági felszólítás és főispáni szorgalmazás után választhat meg.

Közösségimédia-oldalán jelentette be Karácsony Gergely, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé helyettesének a szocialista Tüttő Katát jelöli. Ismeretes, hogy a testületnek e téren igencsak komoly mulasztása van, hiszen már egy évvel ezelőtt meg kellett volna választania Budapest főpolgármester-helyettesét. A bíróság hatályos ítéletben mondta ki, hogy a testület emiatt törvénytelenül működik.

A Karácsony által most a főpolgármester-helyettesi posztra jelölt Tüttő óbaloldali beágyazottságú politikus, lévén hogy 1997 óta a Magyar Szocialista párt (MSZP) tagja. A Fővárosi Közgyűlésben 2000 óta tevékenykedik, az előző ciklusban a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt. Mint ilyen, nevéhez a Lánchíd-felújítás kapcsán sok, korrupciógyanús ügy kötődik. (Emlékezetes ugyanakkor a képviselőről görögországi nyaralásán készült fotó, amelyen lovaglás közben, a tenger bársonyosan simogató, lágy hullámai közül előbukkanó paripa hátán lehet látni.)

Megírtuk: a Lánchíd felújítása közben súlyos bűncselekményekre utaló tények is napvilágra kerültek.

Ismert: a fővárosi számlagyárként emlegetett ügy azután robbant ki, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói lefogták a történet egyik kulcsfiguráját. Másfél évvel ezelőtt aztán az is kiderült, hogy az adóhatóság a beruházást végző A-Híd Zrt.-nél is tartott házkutatást.

Kiderült: a Lánchíd felújítása során

másfél milliárd forint a BKK-tól előbb az A-Híd Zrt.-hez, onnan az ügyben részt vevő egyik ügyvéd cégéhez, onnan két ügyvéd letéti számlájára, onnan pedig készpénzben, ismeretlen helyre vándorolt.

Karácsony Gergely főpolgármester a Partizán műsorában azonban úgy reagált: a számlagyárbotrány nem a fővárost érinti, hanem egy céget, aminek a nevét nem tudta megjegyezni. Csakhogy az összefonódásról Tüttő Kata elszólhatta magát, amikor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése kapcsán ő maga hozta fel az érintett ügyvéd nevét. Miközben Tüttő Kata azt mondta, hogy a jelentésből tudja, hogy az ügyvéd pénzt vett fel, a jelentésben azonban a volt ügyvéd neve egyszer sem szerepel. A készpénzben több mint másfél milliárd forintot felvevő személyeket ugyanis csak „ügyvéd 1” és „ügyvéd 2” néven említi a hivatal. Az elszólásból hatalmas botrány kerekedett, ami idővel elült. Azóta sem lehet az ügyben tisztán látni.

Az ügyről a titkos megbeszéléseket és pénzügyi mutyikat leleplező, önmagát Anonymusként azonosító maszkos alak is beszámolt az egyik videóüzenetében. A felvételen a 2021-ben a Városháza-gate-ként emlegetett botrány egyik kulcsfigurája és vélhető üzlettársa beszélgetését lehet hallani.

A kulcsfigura, aki önmagát Bajnai Gordon „régi harcostársaként” aposztrofálta, azt mondta: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér meg ezek körüli fosztogatással, meg osztogatással.” A beszélgetőpartner megkérdezte, hogyan lehet kivenni a pénzt. Bajnai Gordon régi „harcostársa” a Lánchídra utalva azt válaszolta: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Ezt követően a Blaha Lujza téri felújításra tért: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Arra a kérdésre, hogy mindezt kik intézik, a következőt válaszolta: „Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken.”

Nos, Karácsony Gergely éleslátását ez, a másfél évvel ezelőtti botrány nem homályosította el, hiszen most újra Tüttőt emelné a főpolgármester-helyettesi pozícióba.

Ismert: a Fővárosi Közgyűlés mulasztásos törvénysértés állapotában van, hiszen a tavalyi önkormányzati választások után nemcsak a főpolgármestert, de annak helyettesét is meg kellett volna választania.

Erre Karácsony Gergely hosszadalmas halogatás után tavaly ősszel kísérletet is tett, mégpedig jobbkeze, Kiss Ambrus személyében, aki mellé politikai ellenfelét, Vitézy Dávidot jelölte. A közgyűlés előtt azonban a gyengén előkészített akció elbukott, s Karácsonyt hiába szólította fel Sára Botond főispán több ízben is a törvényesség betartására, Budapestnek jelenleg sincs főpolgármester-helyettese.

Karácsony Gergely a közösségi médiában most jelezte: „Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot, és akiben megbízom.” Tüttő Kata kapcsán hangsúlyozta: „A közgyűlés legtapasztaltabb tagja.” Kiemelte, hogy a baloldali politikus az Európai Unió önkormányzati szervezetének, a Régiók Európai Bizottságának az elnöke. Hozzátette: „Tudom, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségének a szemében ezek az értékek keveset érnek. A 2026-os parlamenti választás előtt pedig eleve szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet. Ezért azt javaslom a közgyűlésnek, csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszunk helyettest. Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében. Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot.”

Karácsony Gergely javaslatára Vitézy Dávid is reagált. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely a szocialista polip foglya. Mint fogalmazott: „A főpolgármester is tudatában kell legyen, aki részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, aki már Hagyó Miklós idején is a fővárosi szocialisták képviselője volt, s aki a fővárosi parkolási maffia főszereplőivel ült közös MSZP-frakcióban ciklusokon át, nem számíthat a támogatásunkra.”

Hozzátette: „Abból ered a legtöbb konfliktus a főpolgármester és az új közgyűlés között, hogy a közgyűlés többsége nem hajlandó a szocialista városházi polip fennmaradásához asszisztálni. Ezt a közgyűlést épp a szocialista börtönlista korábbi többségét megszüntetve, jelentős részben új frakciók képviselőiből állították össze a budapesti választók. A főpolgármester ezt nem hajlandó tudomásul venni – a mai posztjában maga állítja, hogy csak az MSZP-ben »bízik«. A Podmaniczky Mozgalom képviselői továbbra is azért harcolnak, hogy ettől a tehertől megszabaduljon Budapest. Ezért nem támogatjuk Karácsony Gergely szocialista jelöltjét.”

A kérdésben megszólalt Szentkirályi Alexandra is. A fővárosi kormánypárti frakcióvezető ugyancsak a közösségimédia-oldalán fejtette ki a véleményét. Eszerint „Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte főpolgármester-helyettesnek, a fogalmatlan Tisza-frakció pedig bénán áll, így helyettük Magyar Péter mutogat a szélrózsa minden irányába, pedig a helyzet egyszerű. A főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalni a felelősséget a helyettes megválasztásának kérdésében is. Persze mit várunk egy olyan párt képviselőitől, akik le vannak tiltva arról, hogy elmondják mit terveznek, vagy csak megfogalmazzák a véleményüket? Pedig ezt a helyzetet könnyű lenne feloldani: jelöljön helyettest a Tisza-frakció. Az ő szavaztuk nélkül ugyanis Karácsonynak nem lesz helyettese. Persze ehhez felelősséget is kellene vállalni sunnyogás és háttérben alkudozás helyett. Ezt pedig tudjuk, hogy nem megy a tiszásoknak.”

A jelölés ügyében megszólalt Magyar Péter is. A Tisza Párt vezetője és minden bizonnyal miniszterelnök-jelöltje szintén a közösségimédia-felületén fejtette ki a véleményét. Eszerint „Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst vagy épp Leisztinger Tamást is. A főpolgármester úgy tette meg ezt a javaslatát, hogy senkivel sem egyeztetett, és pontosan tudja, hogy Tüttő nem számíthat 5 szavazatnál többre. De persze nem is az volt a cél, hogy megválasszák, hanem hogy legalább egy napig ezzel foglalkozzon a sajtó és a propaganda, és ne a TISZA jelöltállítása dominálja a híreket. Ennyi volt a feladat” – írta.

