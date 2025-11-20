Zápor is tarkíthatja az erősen felhős csütörtököt

Nyugat, délnyugat felől vastagszik a felhőtakaró, így nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a déli, délkeleti országrészben szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára a nap is kisüthet. Este mindenütt záródik a felhőtakaró.

A délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor, estétől nyugaton halmazállapot-váltás kezdődhet. A déli, délkeleti, majd délutántól az északiasra forduló szél helyenként megélénkülhet – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati, északi tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Késő este 1 és 7 fok közötti értékekre számíthatunk. Mindenütt záródik a felhőtakaró, délkeleten is beborul az ég. Délnyugat felől újabb, azonban nagy kiterjedésű csapadékzóna érkezik, melyből eleinte jellemzően eső valószínű. Estétől, késő estétől viszont nyugat felől a Dunántúl nagyobb részén tapadó havazásba válthat a halmazállapot.

A Dunántúli-középhegységben, dombságokon reggelig akár számottevő hóréteg is összejöhet, míg alacsonyabban fekvő helyeken vékony, néhány cm-es olvadozó lepel kialakulása tűnik a valószínűbbnek.

Általában északias szél lesz a jellemző, melyet a Dunántúlon és északkeleten élénk, erős, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések kísérhetnek. A minimum-hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, az Alföldön lesz a legenyhébb az éjszaka.

A kiemelt kép illusztráció.