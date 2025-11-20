Szuverenitásvédelmi Hivatal: Washington mellett Brüsszel is fontosnak tartotta finanszírozni a Telex Akadémiát

A Telex azt állítja magáról, hogy nem függ a külföldi finanszírozástól, a tények viszont azt mutatják, hogy évről évre busásan kap pénzt idegen kormányoktól és Brüsszeltől – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

A Hivatal kifejtette, a Biden-féle amerikai külügyminisztérium mintegy 740 ezer dollárt adott az úgynevezett Telex Akadémia megvalósítására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal azonban nemrég feltárta, hogy

az elvileg oktatási tevékenységre kapott támogatás 80 százalékát, mintegy 195 millió forintot a Telex-szerkesztőség vezetőinek és újságíróinak béreként számolták el.

Ennek ellenére Washington mellett Brüsszel is fontosnak tartotta jelentős összeggel beszállni a „Telex Akadémia” – pontosabban az újságírók bérének – finanszírozásába – tették hozzá.

A lap érdekeltségi körébe tartozó Idea Alapítvány ugyanis az Európai Bizottság European Digital Media Observatory (EDMO) programján keresztül, a Lakmusz, illetve HDMO elnevezésű projektekből összesen 242 515 euró (mintegy 93 millió Ft) brüsszeli támogatásban részesült az elmúlt időszakban, és a Telex Akadémia megvalósításában is részt vett – írták. Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta,

az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.

Kifejtették, ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amelyet a magukat „átláthatónak” mondó sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra. Végezetül azt írták,

a brüsszeli programok célja, volumene és kedvezményezettjeinek ideológiai egyoldalúsága ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy ez egy súlyos politikai beavatkozás a nemzeti szuverenitásba.

A fedezet pedig az uniós polgárok pénze – tehát közpénz –, amelyet a Bizottság arra használ, hogy saját politikai céljait valósítsa meg az egyes tagállamokban. A brüsszeli beavatkozás egyik legjobban kitömött eszköze Magyarországon a magát „függetlennek” beállító Telex – fűzte hozzá a Hivatal.

Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke a jelentés közzététele után írt Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet,

„hamarosan újabb amerikai és brüsszeli finanszírozási csatornákat tár fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal”.

„Van másik” külföldi pénzforrás, amiből a Telex.hu játszhatja a függetlent! – írta közösségi oldalán Lánczi Tamás.

Kiemelt kép forrása: A Szuverenitásvédelmi Hivatal Facebook-oldala