Vigyázzon a Milka csokolédéval, mert veszélyes lehet – vissza kellett hívni az egyik kiszerelést a boltokból

A tájékoztatás szerint a visszahívásban érintett termék minőségmegőrzési ideje 2026 február 20., tétel azonosítója pedig OSV1252133, illetve OSV1252141.
A közleményben hangsúlyozták,
a vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomon követi.
Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, ha az ismertetett tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, a termék még a birtokában van, azt ne fogyasszák el.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)