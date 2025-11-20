Újabb 14 vidéki tanuszoda építéséről döntött a kormány

A kormány újabb 14 tanuszoda építéséről döntött, ezzel tovább bővítve a helyi közösségek sportolási lehetőségeit.

Az új tanuszodák Csornán, Kisbéren, Komádiban, Nagykállóban, Püspökladányban, Siófokon, Sülysápon, Szigetszentmiklóson, Tiszavasváriban, Vajszlón, Vasváron, Vecsésen, Vésztőn és Tapolcán létesülnek, modern és könnyen elérhető sportolási infrastruktúrát biztosítva a térség lakóinak. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program keretében 2014 óta országszerte már 39 tanuszodát adtak át – tájékoztatta a sportállamtitkárság csütörtökön az MTI-t.

Az új beruházások célja, hogy minél több ember számára váljon mindennapossá a rendszeres úszás és a rekreáció, összhangban a kormány Sportoló Nemzet Programjának célkitűzéseivel.

A meglévő, állami fenntartású tanuszodák 2026. január 1-jétől hosszabb nyitvatartással, reggel 6 és este 20 óra között várják a sportolni vágyókat.

„Az új tanuszodák megépítésével és a hosszabb nyitvatartás biztosításával a kormány célja, hogy honfitársainknak minél több lehetőségük legyen sportolni”

– mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. Hozzátette: érdemes csatlakozni a több mint 60 ezer tagot számláló Sportoló Nemzet Klubhoz, amely kedvezményes belépést biztosít a tanuszodákba és más sportlétesítményekbe, valamint sporteszközöket is akciós áron kínál.

