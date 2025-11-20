Új belgyógyászati tömb épül Zalaegerszegen

Mintegy 80–100 milliárd forintos beruházással új belgyógyászati tömb és parkolóház épül Zalaegerszegen – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Vigh László közölte, hogy a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház új belgyógyászati épülettömbje Zalaegerszeg történetének legnagyobb fejlesztése, de az egész vármegye szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Az erről szóló határozat szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.

A jelenlegi, leromlott állapotú épület 1939-ben épült, az utolsó olyan tömb a kórházban, ahol a szobákhoz nem tartozik vizesblokk. A folyosó végén lévő közös vécék és zuhanyzók a kórházi fertőzések szempontjából magas rizikófaktort jelentenek, de a betegek komfortérzetét is csökkenti.

A kitartó tárgyalások eredményeként sikerült elérni, hogy teljesen új belgyógyászati tömb épül, ami összesen kilenc osztálynak és 13 orvosszakmának biztosítana új elhelyezést.

A hét-nyolc szintes épületben 230 ágyon, 25 ezer négyzetméteren folyik majd a betegellátás.

Összesen 380 jármű befogadására alkalmas parkolóház, más épületegységek is épülnek, továbbá új helikopterleszállót is kialakítanak, de modern hőközpontot is kap a kórház. A projekt nemcsak az új épületek kivitelezését tartalmazza, hanem a bontási munkák, a közmű- és útépítések költségét, az orvostechnológiai berendezések beszerzését is.

A képviselő úgy fogalmazott: éveken át tartó nagy munka lesz az építés, de erre a modernizációra nagy szüksége volt Zalának.

Kiemelt kép: A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház épülete Zalaegerszegen 2024. április 9-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)