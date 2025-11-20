Túl nagy volt a kamion, beszorult a vasúti híd alá Miskolcon – FOTÓK

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekedtek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva 20-30 perces késéssel indultak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon voltak érvényesek.
A katasztrófavédelem közölte, hogy
először a sósavat szállító kamion átfejtését végzik el (vagyis a sósav eltávolítását egy csővezeték segítségével) , utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata.
A munkálatok miatt délután is korlátozásokra figyelmeztettek a közúti és a vasúti forgalomban az érintett szakaszon.
