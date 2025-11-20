Túl nagy volt a kamion, beszorult a vasúti híd alá Miskolcon – FOTÓK

Vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion Miskolcon a Repülőtéri úton szerda délelőtt, ezért változott a vonatközlekedés az ózdi és a tornanádaskai vonalon – közölte a Mávinform az MTI-vel még szerdán.

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekedtek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva 20-30 perces késéssel indultak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon voltak érvényesek.

Miskolc, 2025. november 19. Tűzoltók dolgoznak Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János

A katasztrófavédelem közölte, hogy

először a sósavat szállító kamion átfejtését végzik el (vagyis a sósav eltávolítását egy csővezeték segítségével) , utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata.

Miskolc, 2025. november 19. Mentesítősátor Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János

A munkálatok miatt délután is korlátozásokra figyelmeztettek a közúti és a vasúti forgalomban az érintett szakaszon.

