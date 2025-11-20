Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Misszió a hadsereg különleges világának élményszerű megismertetése

Az új Nyíregyházi Honvédelmi Központ egy olyan misszió része, amely minél megfoghatóbban és élményszerűbben szeretné megmutatni a hadsereg különleges világát – mondta a honvédelmi miniszter a létesítmény megnyitóján csütörtökön.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy bővítsék ki a hagyományos múzeumi eszköztárat egy olyan központtal, amely közvetlenebb nyelven szól a fiatalokhoz és az idősekhez, valamint az ott és abban a pillanatban élvezhető élményre koncentrál.

Ennek a feladatnak a betöltésére a budapesti Bálna tűnt alkalmas helynek, amelyet a Honvédelmi Minisztérium rendezvényközpontként is használ.

A hadtörténelmi bemutató mellett gokartpálya létesült az épületben, ki lehet próbálni az airsoft lövészetet, az ejtőernyős ugrás szimulációját,

ezekkel az épületet nagyon vonzóvá és érdekessé tették a családok, az iskolák és a látogatók számára – sorolta.

Ezt az élményt Nyíregyházára is elhozták, amely igen komoly katonai múlttal rendelkező város.

A belvárosban kialakított épület megújult arculatú toborzópontként is funkcionál

– mondta.

Nagyon jók a toborzási adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, a területvédelmi tartalékosok toborzására koncentráló Szeretem-megvédem című kampány egyik legjobb eredményét a város és a vármegye adta – hangoztatta a miniszter.

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese elmondta:

az új élményközpont a honvédség és a civil közösség találkozóhelye lesz,

az érdeklődők megismerhetik, hogyan és milyen eszközökkel szolgálnak a magyar honvédok, kipróbálhatják például a szimulációs eszközöket, a szabadulószobát és a VR-szemüveget is.

„Bizalom kell a társadalom és a Magyar Honvédség között, ezért szükséges kilépnünk a laktanyák falai közül, ezért vagyunk itt, megmutatjuk magunkat” – fogalmazott az altábornagy.

Kovács Ferenc, a város Fidesz–KDNP-s polgármestere hangsúlyozta: olyan intézmény nyitja meg kapuit, amely egyszerre szolgálja a közösséget, a honvédséget, az ország védelmét, a jövő generációit, és teljesen újszerű, modern szemlélettel viszi tovább a katonai hagyományokat.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik a sajtónak az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség központi gyakorló- és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)