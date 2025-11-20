Orbán Viktor: Hideg volt, forró sült krumplit vittem a kezemben az iskolába. Amikor kihűlt, megettem

„Forró krumpli és aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Tegnap este Vácrátóton jártunk, a Lukács családnál. Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen!” – írta Orbán Viktor videós bejegyzése mellé.

A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint Orbán Viktor, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője társaságában szerdán a Pest vármegyei Vácrátóton járt, és Brüsszel háborús tervei ellen gyűjtött aláírást, ennek keretében az egyik helyi családnál, a Lukács családnál vendégeskedett.

Rétvári Bence a miniszterelnöknek elmondta, hogy a látogatásuk helyszínéül szolgáló, őket vendégül látó család gépjármű-kereskedéssel foglalkozik.

A családfő elmondása szerint élete álma vált valóra azzal, hogy Orbán Viktor látogatást tett náluk, a ház asszonya pedig a kormányfőt a családi körülményeikről is tájékoztatta: „Öt fiú és nyolc unoka.”

A miniszterelnök elmondta, hogy ő pedig két fiútestvére társaságában nőtt fel.

A kötetlen hangulatú beszélgetés során a vendéglátók elmondták, hogy autó-márkakereskedőként jelenleg 14 működő traktor van a tulajdonukban, a kormányfő pedig elmesélte, hogy

nagyon szereti a sült krumplit, és felidézte, hogy gyermekkorában gyalog ment a lakóhelyétől meglehetősen távol lévő iskolába, és a hidegben forró krumplit vitt a kezében, és akkor ette meg, amikor az kihűlt.

Ezt követően a békepárti aláírásgyűjtő ívet nyújtották át a házaspárnak, akik azt aláírták.

A szerdai programon Spiegelhalter László (Fidesz–KDNP) Vácrátót polgármestere is részt vett.

Orbán Viktor kommentként a videós bejegyzés mellé azt írta:

Forró krumpli és aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Tegnap este Vácrátóton jártunk, a Lukács családnál. Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen! 🇭🇺🇭🇺🖋️ Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 20., csütörtök

