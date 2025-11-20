Nyíltan beállt Magyar Péter mögé Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, hogy nyíltan támogatja Magyar Péter kormányra kerülését a 2026-os választásokon.

A hódmezővásárhelyi polgármester – aki a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke is, korábban pedig a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje volt – ATV-s szereplésével kapcsolatban a Mandiner megjegyezte, „hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal”. A műsorban Márki-Zay Péter kijelentette:

„Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt, ha tiltakozik ellene, akkor is.”

„Mindenkit arra buzdítok, hogy az egyetlen Fidesz leváltására alkalmas erőt támogassa” – fejtette ki Márki-Zay Péter. A Mandiner hozzátette, „Rónai Egon ennek kapcsán felvetette azt, hogy elég egy közös fotó is ahhoz, hogy az emberek számára összeálljon az a kép, hogy »ezek ugyanazok«.”

Hódmezővásárhely polgármesterét azonban ez egyáltalán nem zavarja, meglátása szerint annak idején ő kifejezetten kerülte a Gyurcsány Ferenccel történő együttműködésnek még a látszatát is, és szerinte ezzel sem ért el semmit – tette hozzá a Mandiner.

Kiemelt kép: Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke, korábbi miniszterelnök-jelölt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)