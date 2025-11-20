Novák Katalin lemondott a tiszteletdíjáról: 48 évesen még nem akar tétlenkedni

Novák Katalin lemondott állami tiszteletdíjáról, a további juttatásairól viszont azért nem mondott le, mert nem akarja megtagadni, hogy államfő volt, másrészt fenntartja a lehetőséget, hogy későbbiekben mint volt köztársasági elnök szolgálja hazáját itthon és külföldön is – tudta meg a hirado.hu.

Novák Katalin azért döntött úgy, hogy az őt törvényesen megillető tiszteletdíj helyett más munkahelyet választ, mert úgy érzi, hogy 48 évesen még rengeteg energiával, ambícióval bír, amit szeret a hétköznapokban hasznosítani – tudta meg a hirado.hu.

A Szabad Európa írt arról ma reggel, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök már nem kapja az állami tiszteletdíjat, mert sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon. Ezzel megszűnt jogosultsága a volt elnököket törvény szerint megillető havi immár 5,7 millió forintos tiszteletdíjra, mint az Országgyűlés Hivatalától megtudtuk, azt már nem is folyósítják neki. A 444.hu pedig – cégadatok alapján – arról számolt be: a volt államfő a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be.

A Szabad Európa arról is írt: „a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, mellyel társadalombiztosítási (TB) járulék fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik. Többi juttatásáról viszont egy volt elnöknek le kell mondania (eredetileg pedig igényelnie őket), ezt Novák Katalin nem tett meg” – írták.

Információink szerint a további juttatásairól azért nem mond le Novák Katalin, mert egyrészt nem akarja megtagadni, hogy köztársasági elnök volt, másrészt fenntartja azt a lehetőséget, hogy későbbiekben mint volt köztársasági elnök részt vegyen a magyarság képviseletében, szolgálja hazáját itthon és külföldön egyaránt.

Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a 2022. óta betöltött államfői posztjáról.

Kiemelt kép: Novák Katalin (Fotó: MTI/Sándor-palota)