Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása, idén is több milliárd forint keretösszegre lehet pályázni

A videóban látható, ahogy a Baranya vármegyei Varga községben Lukácsné Lembach Anita polgármester elmondja: novemberben testületi ülésen döntöttek arról, hogy 23 családnak 25 köbméter fát osztanak ki, és ma elkezdődött a kihordás, amely december első hétvégéjén folytatódik.
Idén az 5 milliárd forintos keretösszegből 2358 önkormányzat nyert támogatást, ebből Baranya vármegyében 269 település pályázott sikeresen, közel 345 millió forint keretösszegből 12 ezer 492 köbméter erdei tűzifát vásárolhatnak.
A program az önkormányzatok számára jövőre is rendelkezésre fog állni, ugyanígy 5 milliárdos keretösszeggel – tette hozzá az államtitkár.
Kiemelt kép: MTI/Kovács Anikó