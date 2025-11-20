Műsorújság
Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása, idén is több milliárd forint keretösszegre lehet pályázni

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.20. 18:04

Belföld

Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása, idén és jövőre 5-5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az önkormányzatok – mondta Dukai Miklós Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

A videóban látható, ahogy a Baranya vármegyei Varga községben Lukácsné Lembach Anita polgármester elmondja: novemberben testületi ülésen döntöttek arról, hogy 23 családnak 25 köbméter fát osztanak ki, és ma elkezdődött a kihordás, amely december első hétvégéjén folytatódik.

Idén az 5 milliárd forintos keretösszegből 2358 önkormányzat nyert támogatást, ebből Baranya vármegyében 269 település pályázott sikeresen, közel 345 millió forint keretösszegből 12 ezer 492 köbméter erdei tűzifát vásárolhatnak.

A program az önkormányzatok számára jövőre is rendelkezésre fog állni, ugyanígy 5 milliárdos keretösszeggel – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Anikó

