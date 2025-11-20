Kihúzták a hatos lottót, mutatjuk a nyerőszámokat

5 találatos szelvény 17 darab volt, nyereményük egyenként 434 095 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

15 (tizenöt)

17 (tizenhét)

24 (huszonnégy)

26 (huszonhat)

34 (harmincnégy)

39 (harminckilenc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 434 095 forint;

4 találatos szelvény 747 darab, nyereményük egyenként 9800 forint;

3 találatos szelvény 13 899 darab, nyereményük egyenként 3230 forint.

A kiemelt kép illusztráció.