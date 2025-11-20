Kihúzták a hatos lottót, mutatjuk a nyerőszámokat

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
15 (tizenöt)
17 (tizenhét)
24 (huszonnégy)
26 (huszonhat)
34 (harmincnégy)
39 (harminckilenc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 434 095 forint;
4 találatos szelvény 747 darab, nyereményük egyenként 9800 forint;
3 találatos szelvény 13 899 darab, nyereményük egyenként 3230 forint.
A kiemelt kép illusztráció.