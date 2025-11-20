Jön a gyökeres fordulat az időjárásban, kiterjedt hótakaró várható

A legfrissebb időjárás-előrejelzés szerint szombaton lehet az idei első valóban télies nap, amikor az eső egyre nagyobb területen vált át havazásba, kiterjedt hótakaró kialakulására is van esély.

A HungaroMet zrt. honlapján elérhető időjárás-előrejelzés szerint már csütörtökön (ma) is borult idő várható és estétől váltás kezdődhet a csapadék halmazállapotában, pénteken pedig a sokfelé előforduló eső és zápor mellett a Dunántúlon, illetve a hegyekben havas esőre, tapadó hóra is számítani kell.

A meteorológiai szolgáltató szerint az igazi télies fordulat szombaton következhet be. Ekkor túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Átmeneti szünet után pedig újabb csapadékzóna érkezésére lehet számítani, az eső egyre nagyobb területen vált át havazásba, legkisebb eséllyel keleten.

Kiterjedt hótakaró kialakulására is van esély!

Az északias szelet változatlanul a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +4, kora délután -1 és +6 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Az MTI által kiadott képeken egyébként jól látható, hogy Németországban már igazi téli idő van, az ország egyes területein a közlekedésben is fennakadásokat okozott a jelentős mennyiségű hó.

Frankfurt térségében hókotró takarítja az utat a Taunus-hegységben (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)

Kiemelt kép: Árokba fordult egy autó a havazástól csúszós út mentén a Taunus-hegységben (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)