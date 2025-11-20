Hegyi Zsolt bejelentette, 2029-re megújul a szentendrei HÉV

Negyven év után megújul a H5-ös HÉV. A cél az, hogy elinduljon a teljes budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, melynek első eleme, a szentendrei vonal 2029-re valódi elővárosi vasútként születik újjá – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

Elmondta, évekig Békásmegyeren lakott, naponta használta a szentendrei HÉV-et, amely számára az állandóság szimbóluma, ma is 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, ötpercenként jár.

Rengeteg ember használja Budapesten és a szentendrei agglomerációban. Az állandóság árnyoldala, hogy 40 éve alig változott az infrastruktúra, a járművek. De most

megszülettek azok a döntések, amelyek a H5-ös HÉV megújításához szükségesek, s 2029 végéig minden teljesen megváltozik

– ismertette.

Békásmegyerre megérkezik a 21. század:

a mai kényelmetlen, csak lépcsőkön megközelíthető peronnál 7 mozgólépcső és 2 lift lesz,

így kényelmesebben, idősek és babakocsival közlekedők számára is egyszerűbben megközelíthetőek lesznek a szerelvények.

Modern, alacsonypadlós, egyterű, légkondicionált járművek fognak közlekedni.

Vadonatúj arcát mutatja 2029 végére a szentendrei HÉV, igazi 21. századi elővárosi vasút lesz – mondta a vezérigazgató.

A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd – tette hozzá Hegyi Zsolt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka Dániel)