Hegyi Zsolt bejelentette, 2029-re megújul a szentendrei HÉV

Elmondta, évekig Békásmegyeren lakott, naponta használta a szentendrei HÉV-et, amely számára az állandóság szimbóluma, ma is 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, ötpercenként jár.
Rengeteg ember használja Budapesten és a szentendrei agglomerációban. Az állandóság árnyoldala, hogy 40 éve alig változott az infrastruktúra, a járművek. De most
megszülettek azok a döntések, amelyek a H5-ös HÉV megújításához szükségesek, s 2029 végéig minden teljesen megváltozik
– ismertette.
Békásmegyerre megérkezik a 21. század:
a mai kényelmetlen, csak lépcsőkön megközelíthető peronnál 7 mozgólépcső és 2 lift lesz,
így kényelmesebben, idősek és babakocsival közlekedők számára is egyszerűbben megközelíthetőek lesznek a szerelvények.
Modern, alacsonypadlós, egyterű, légkondicionált járművek fognak közlekedni.
Vadonatúj arcát mutatja 2029 végére a szentendrei HÉV, igazi 21. századi elővárosi vasút lesz – mondta a vezérigazgató.
A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd – tette hozzá Hegyi Zsolt.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka Dániel)