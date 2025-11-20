Három új repülőgép érkezett a Honvédséghez, már nyolc magyar „róka” van az égen

Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában.

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz.

A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák. Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer. Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre.

A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra, úgymint földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítő, valamint bemutató repülések gyakorlása.

Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légi harc, elfogások) végrehajtására.

Dnes a včera odletěly z vodochodského letiště další tři letouny L-39 Skyfox ke svému zákazníkovi do Maďarska pic.twitter.com/GfrBygA04O — Armádní noviny (@armadninoviny) November 19, 2025

A Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának egyik kiemelt eleme a légierő képességeinek fejlesztése. A harcászati repülőképesség fejlesztésének érdekében a Magyar Honvédség 2022-ben állapodott meg a cseh AERO Vodochody Aerospace A.S. vállalattal L-39NG típusú harcászati-kiképző és felderítő repülőgépek beszerzéséről.

A sorozatgyártás megkezdése, 2024 októbere óta a típus hivatalos neve L-39 Skyfox.

A 2022. március 31-én aláírt szerződés alapján 2028 végéig 8 kiképző repülőgép és 4, felderítő rendszerrel felszerelt repülőgép áll a Magyar Honvédség hadrendjébe. Az első három gép május 30-án, kettő szeptember 12-én érkezett meg Kecskemétre, míg november 18-án kettő és november 19-én egy Skyfox szállt le a kecskeméti dandárhoz. A négy felderítő változatú repülőgépet várhatóan 2028-ban adja át a cseh gyártó.

Kiemelt kép: L-39 Skyfox (Forrás: X.com)