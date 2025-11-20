Gyermekjogi Irodát hoz létre Budapest – jelentette be Karácsony Gergely

Gyermekjogi Irodát hoz létre Budapest annak érdekében, hogy a főváros a maga eszközeivel segíteni tudja a szegénység és a reménytelenség körforgásának megszakítását – közölte Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán.

A főpolgármester azt írta: a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) keretein belül hamarosan megkezdi működését a Gyermekjogi Iroda, amely gyerekvédelmi, gyerekjogi helyzetek megoldásához nyújt segítséget.

Egy, a fiatalokat közvetlenül elérni képes, úgynevezett „alacsonyküszöbű” közösségi teret hozunk létre, amely biztonságos, nyitott helyszínt biztosít, közösségi programokkal, étkezési lehetőséggel és segítő szakemberekkel – írta.

Bejegyzése szerint dolgoznak a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőket segítő lakhatási támogatáson, valamint azon, hogy a Budapest-család cégei és intézményei gyakornoki és tanulószerződéses lehetőségeket, ösztöndíjakat, mentorálást kínáljanak a gyermekvédelmi ellátásban élő, illetve onnét kikerülő fiatalok számára.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott:

„Budapesten soha nem engedhetünk az emberségből, a gondoskodásból, a szolidaritásból, abból, hogy ebben a városban a méltóság egyenlősége minden gyermeket és minden védelemre szorulót megillet”.

A főpolgármester kiemelte: azért is elengedhetetlen tovább próbálkozni, mert „a gyermekvédelem állami rendszere ma újratermeli a kilátástalanságot”.

„A szegény embertől pusztán a szegénység miatt is elveszik a gyerekét, aki aztán tűrhetetlenül sok esetben esélyek és remények nélkül kerül ki az állami gondozásból vissza a nyomorúságba. Budapesten a hajléktalan emberek közel negyede, a 30 évnél fiatalabbak közel fele korábban állami gondozott volt” – írta. Hozzátette: Az állami rendszerben ma létező „strukturális erőszakot” tetézik azok a bestiális tettek, amelyek „Bicskén, vagy a Szőlő utcában történtek a legkiszolgáltatottabbakkal gyerekekkel” – írta.

Karácsony Gergely közölte: csütörtökön, a gyermekjogok világnapján díszkivilágítást kap a Lánchíd, hogy „emlékeztessen bennünket az állami gondozott gyerek sorsára is”.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)