Folytatódik a drogellenes küzdelem: újabb budapesti szórakozóhelyeken razziázhat a rendőrség

A rendőrség válaszában rámutatott, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárás bizonyos szakaszai megkövetelik a múlt hetihez hasonló ellenőrzések végrehajtását. Kiemelték: „a rendőrség a jövőben is fog a múlt hetihez hasonló, szórakozóhelyen történő ellenőrzéseket, razziákat tartani a Drogmentes Magyarországért program keretében”.

Ugyanakkor a rendőrség nyomatékosította: „ezeknek az ellenőrzéseknek sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem”. Hozzátették, hogy hasonló razziákat nemcsak a múlt héten, hanem korábban is végeztek, és a későbbiekben is fognak.

Óriásrazzia a Dojo klubban

A Dojo klubban tartott nagyszabású akció nagy visszhangot váltott ki: múlt pénteken a rendőrség egy kábítószer-terjesztőkkel kapcsolatos nyomozás során, konkrét bűnügyi információk alapján tartott rajtaütést a budapesti szórakozóhelyen, az Ötkert VIP-részlegében. A jelenlévőket a helyszínen egészségügyi szakemberek vizsgálták meg, és klinikai tünetek alapján döntöttek a vizeletminta-vétel szükségességéről. A mintákat a BRFK II. kerületi, Gyorskocsi utcai épületében elemezték.

Az akció során 211 embert ellenőriztek, közülük 49-en estek át vizeletgyorsteszten. A vizsgálatok eredményeként 16 ember ellen indult büntetőeljárás kábítószer-birtoklás miatt.

A pozitív tesztek megoszlása a következő volt: 11 esetben kokain, 2 esetben THC, 1 esetben amfetamin, továbbá egy személy mintája kokainra, THC-ra és amfetaminra, egy másiké pedig kokainra és THC-ra is pozitív lett. A tizenhat érintett személyt nem vették őrizetbe, mindannyian szabadlábon védekezhetnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)