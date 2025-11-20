Féltucat Tisza-sziget oszlott fel kevesebb, mint egy nap alatt

„Várhatóan 4-7 Tisza-sziget” feloszlatását jelentette be Leitner Szilárd, a Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegyei kapcsolattartója a Facebookon.

Leitner Szilárd, a Maros Parti Tisza Sziget Makó kapcsolattartója és a Csongrád-Csanád Vármegyei 4-es OEVK Tisza Szigetek Összefogásának elnöke szerdán Facebook-posztban közölte, hogy több Tisza-sziget is feloszlik.

„Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 TISZA Sziget feloszlik a térségben! Közöttük az ország talán első szigete is. (Részletek később)”

– fogalmazott. Facebookon közzétett nyilatkozatában Leitner Szilárd.

A szigetek feloszlatásával kapcsolatban a hozzászólások között Leitner Szilárd arról írt, a döntést nem ő hozta, hanem szembesítették vele.

„Így néz ki ha valaki nem felfelé nyal és lefelé tapos”

– jelentette ki Leitner Szilárd, majd hozzátette: „A közösségem tagjai tisztességes emberek és én továbbra is csak őket segítem. Arra kérek mindenkit ne bántsa ezeket az embereket! Én a korrupció ellenes csoportban folytatom. Aki nem korrupt annak nem kell tartania tőlünk.”

Emellett azt is közölte, a „további pletykák elkerülése végett”, hogy a saját szigetében lévőknek felajánlotta, hogy segít nekik „új szigetet találni vagy alapítani”.

