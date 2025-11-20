Demokrata.hu: Elégedettebb tanárok, emelkedő bérek

A Belügyminisztérium friss felmérése szerint a tanárok jelentős része ösztönzőnek érzi a rendszeres visszajelzéseket. Többségükben korrektnek tartják az egyéni teljesítménycélokat és az év végi értékelést is – olvasható a demokrata.hu oldalon csütörtökön közzétett írásban.

A felmérésben választ adó tanárok 72 százaléka közepesen vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy

a folyamatos visszajelzés segíti a szakmai fejlődésüket.

Ez arra utal, hogy a tanárok túlnyomó többsége fontosnak tartja a strukturált és következetes értékelési gyakorlatot.

A Belügyminisztérium az elmúlt egy hónapban kérdőívekkel mérte fel a pedagógusok körében a teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat. A kutatás egyik központi kérdése arra irányult, mennyire ösztönző a pedagógusok számára, ha rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról. A kérdőívet minden iskolában dolgozó tanárhoz eljuttatták, közülük valamivel több mint 15 ezren töltötték ki.

A 2024/2025-ös tanév elején minden pedagógus számára egyéni teljesítménycélokat határoztak meg az iskolaigazgatók. A tanárok 64 százaléka ezeket teljes mértékben korrektnek ítélte meg, további 30 százalékuk pedig elfogadhatónak tartotta. Mindössze 5,5 százalék érezte úgy, hogy a számára kitűzött célok nem voltak elfogadhatóak.

Az év végi értékelés során hasonlóan kedvező visszajelzések érkeztek.

A pedagógusok 60 százaléka teljes mértékben korrektnek találta az igazgatói értékelést, míg 29 százalék elfogadható mértékben volt elégedett annak eredményével. Elégedetlenséget mindössze a válaszadók 11,7 százaléka jelzett.

A teljesítményértékelési eredmények alapján szeptember 1-jétől tovább emelkedtek a pedagógusi bérek. A rendszer célja, hogy erősítse a visszajelzési kultúrát, ösztönözze a folyamatos szakmai fejlődést, és teljesítményalapú bérezési struktúrát biztosítson a tanároknak.

Összességében a felmérés azt mutatja, hogy

a pedagógusok többsége elfogadja, sőt támogatja a teljesítményértékelés rendszerét,

amely a jelek szerint kiváló szakmai előrelépési lehetőséget nyújt számukra – olvasható a demokrata.hu oldalon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)