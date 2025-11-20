A rendszerváltás óta az Otthon Start a legjelentősebb és legerőteljesebb kormányzati otthonteremtési program – jelentette ki Panyi Miklós

Az Otthon Start a rendszerváltás utáni legfontosabb és legerősebb otthonteremtési program, amely széles rétegek előtt nyitja meg a saját tulajdonú otthonhoz való hozzáférést – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy csütörtöki konferencián.

A Fiatalok életkezdése – kihívások és lehetőségek az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon címmel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezésében, a Miniszterelnökség támogatásával megrendezett műhelykonferencián az államtitkár hangsúlyozta, hogy az Otthon Start egyike azon pilléreknek, amelyek a fiatalok életkezdését támogatják.

A biztonság, a jó minőségű oktatás, a széleskörű családi támogatások rendszere, az elérhető munkalehetőségek, továbbá a kulturális és nemzeti identitás együtt adják azt a hátteret, amelyre a fiataloknak szüksége van az életkezdéshez – emelte ki.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a biztonság az egyik legnagyobb érték, és Magyarország ma „Európa egyik, ha nem a legbiztonságosabb országa”.

Hozzáfűzte, hogy Magyarország 2015 óta következetesen elutasítja a határok megnyitását, az illegális bevándorlást. A migráció kérdésében nem lehet hibázni, mert egyetlen rossz döntés is visszafordíthatatlan következményekkel járhat. A fiatalok életkezdésének kérdéséről Nyugat-Európában nem lehet beszélni anélkül, hogy szóba kerülne a harmadik országbeli, eltérő kulturális hátterű fiatalok integrációja – fogalmazott.

Panyi Miklós szólt arról is, hogy az elmúlt 15 évben óriásit lépett előre Magyarország a középosztály megerősítésében: kiépült egy szociális szempontokat is figyelembe vevő családtámogatási rendszer, széleskörű adókedvezmények rendszere, továbbá az ingyenes tankönyvellátás, gyermekétkeztetés mellett az óvodai és bölcsődei férőhelyek is jelentősen emelkedtek.

Az ingyenes, minőségi oktatás és a versenyképes felsőoktatás ugyancsak meghatározó pillére a fiatalok életkezdésének.

A munkaerőpiacról szólva kiemelte: Magyarországon szinte teljes foglalkoztatás valósult meg, ami a 2010 utáni gazdasági és adópolitikai átalakítások eredménye. 2010 óta 1 millió új munkahely jött létre, és ezek regionálisan is egyenletesen oszlottak el, és már nem csak Budapesten találnak a fiatalok magas hozzáadott értékű állást.

Az otthonteremtési támogatásokról elmondta, hogy a devizahitelezésből fakadó válság kezelése után 2015-ben indult el a csok, amit később a falusi csok, a babaváró hitel és a jelzáloghitel-tartozás csökkentését célzó intézkedések egészítettek ki.

Most jutott el a kormány oda, hogy elindíthatta az Otthon Start programot, amely 10 százalékos önerő mellett, 25 éven át kiszámítható, kamatkockázat nélküli hitel mellett teszi lehetővé a fiatalok első saját lakásának megvásárlását.

Panyi Miklós szerint az Otthon Start program több tízezer fiatalnak jelenthet kitörést a lakhatási csapdából és az albérletből. A program – fogalmazott – nemcsak az itthon élő fiatalokat tartja itthon, hanem azoknak is üzen, akik már külföldön dolgoznak: Magyarországon reális esélyük van hosszú távra tervezni és otthont szerezni.

Az államtitkár kitért a sport, a kultúra és a nemzetpolitika szerepére is, amelyek az elmúlt 15 évben stratégiai ágazattá váltak. Magyarországon magas színvonalú kulturális, művészeti és sportképzés érhető el, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok itthon találják meg számításaikat – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: MTI/Lakatos Péter