A legtöbben 25-50 ezer forintot szánnak összesen a karácsonyi ajándékokra – derült ki az Erste kutatásából

Idén a legtöbben 25–50 ezer forintot szánnak összesen a karácsonyi ajándékokra – közölte az Erste csütörtökön az MTI-vel a megbízásából készült országos, reprezentatív kutatás alapján, amelyben 1251 fő vett részt.

Részletezték, a válaszadók többsége, 58 százaléka összesen 25 ezer és 100 ezer forint közötti összeget szán az ünnepi ajándékokra, de a magas jövedelműek, valamint a Nyugat- és Közép-Magyarországon élők körében gyakoribb az 50 ezer forint feletti költés.

A válaszadók jellemzően hasonló összeget fordítanak a gyermekek és a felnőttek ajándékára, általában fejenként 5 ezer és 20 ezer forint közötti értékben vásárolnak ajándékot.

A nagy többség a havi jövedelméből vagy megtakarításból fedezi a vásárlást, áruhitelt vagy egyéb banki kölcsönt kevesen vesznek igénybe.

Sokan (47 százalék) vásárolnak édességet, élelmiszert, 41 százalék vesz ruhát karácsonyra, de népszerűek (45 százalék) a játékok is, főleg a nők és a gyermekes családok körében. A könyv és az élményalapú ajándékok (például színházjegy, utazás) a diplomások és a fővárosiak körében különösen kedvelt, míg az elektronikai eszközök főként a férfiak körében dominálnak.

A válaszadók többségével, 76 százalékkal előfordul, hogy valamennyivel többet költ a tervezettnél, az okok azonban eltérnek.

Mészáros Rita, az Erste ügyfél-, felhasználói élmény és piackutatás vezetője a közleményben kiemelte, a karácsony általában nem a spórolás időszaka, ügyfeleik átlagosan 19 százalékkal költöttek többet tavaly decemberben, mint 2024 többi hónapjában.

