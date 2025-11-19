Takács Péter: Szintlépést jelent az új CT-berendezés a karcagi kórház életében

Szintlépést jelentő fejlesztés az új CT beszerzése és üzembe állítása a Karcagi Kátai Gábor Kórházban – jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán az intézményben magvalósult beruházás átadó ünnepségén.

Takács Péter – „nagyon komoly képalkotó diagnosztikai fejlesztésnek” nevezve a beruházást – elmondta: a korábbi, 16 szeletes CT kiszolgálta már a maga futamidejét és az Országos Képalkotó Diagnosztikai Gyorsítósáv Program keretében sikerült helyette egy csúcstechnológiát képviselő, 128 szeletes, mesterségesintelligencia-szoftverrel támogatott berendezést üzembe állítani.

Fontosnak nevezte, hogy az új eszköz használatának köszönhetően megközelítőleg 70 százalékkal alacsonyabb sugárterhelés éri a betegeket, míg az orvosok az eddiginél sokkal gyorsabban, jelentősen részletgazdagabb képet kapnak a diagnózis megállapításához.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány két és féléve hirdette meg a Gyorsítósáv programot, melyen belül két lépcsőben 40 milliárd forintot fordítanak kórházi képalkotó – azaz CT- és MR-berendezések vásárlására. Ezek egy részével a már korszerűtlen, üzemidejükből kifutott eszközöket váltják ki, emellett azonban kapacitásbővítés is történik – húzta alá.

Tájékoztatása szerint a program első szakaszában 22,6 milliárd forintért 31 CT- és 12 MR-készüléket állítanak munkába országszerte. Ezeken kívül az átmenet idejének zökkenőmentessé tételére mobil CT-t és MR-t is beszereztek – tette hozzá.

Jelezte: Karcagon az új berendezés telepítését megelőzően a födém megerősítését és számos technikai fejlesztést is elvégeztek, így a 4 hónapig tartó munkálatok idején ott is szükség volt a mobil CT használatára a betegellátás folyamatosságának fenntartása érdekében.

Az eseményen elhangzott: a berendezés 400 millió forintba került és október 27-i végleges üzembe helyezése óta már 410 beteget vizsgáltak meg a segítségével.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi