Szijjártó Péter: Egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja Európát

Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető szerint miközben a nemzetközi politikai térben a muzulmán államok képviselői szenvedélyesen szólalnak fel az iszlamofóbiával szemben, addig soha nem hallunk az elvileg keresztény Európa politikai képviselőitől kiállást az üldözött keresztények mellett, és ez megnöveli többek között az ezeréves keresztény államisággal rendelkező Magyarország nemzeti kormányának felelősségét is.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az üldözött keresztények helyzetével foglalkozó Red Wednesday rendezvényen először is kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a válságok korában él, és Európa is közvetlenül szembesül a háborúk, a migráció, a terrorizmus veszélyeivel.

„Korábban ki gondolta volna, de mégiscsak így van, hogy a 21. század első negyedében Európa szívében lassan négy éve háború dúl? Ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, 2015-ben, hogy még tíz év múlva is egy drámai migrációs nyomás alatt élünk, és kizárólag a magyar határőrök kiváló teljesítménye és a kerítés jelentette védelem tudja megakadályozni, hogy illegális migránsok százezrei Magyarországot ellepjék? És eközben Európában részben az illegális migráció következményeként olyan terrorfenyegetettséggel kell szembenéznünk, amire korábban nem gondoltunk. Mindezt tetézi az európai demokrácia válsága”

– sorolta.

„Ma az európai politikai színteret, és ezzel együtt mindent leural egy szélsőséges liberális mainstream. És ez a szélsőséges liberális mainstream egy nagyon agresszív véleményterrort üzemeltet Európában. Ha valaki nem száz százalékban fújja a liberális mainstream propagandáját, akkor azonnal megbélyegzik, azonnal kirekesztik, azonnal kiközösítik” – folytatta.

Majd aláhúzta, hogy ennek a liberális véleményterrornak az egyik fő jellemzője egy nagyon erőszakos, agresszív szekularizáció, illetve egyház- és keresztényellenesség.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ezzel párhuzamosan a világ más pontjain a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve, és a két jelenség csak tovább súlyosbítja egymást.

„Ebből fakad, hogy miközben a nemzetközi politikai térben a muzulmán államok képviselői hangosan, szenvedélyesen, határozottan szólalnak fel az iszlamofóbiával szemben, az ő szempontjukból mindenképp nagyra becsülhető módon, addig soha nem hallunk az elvileg keresztény Európa politikai képviselőitől kiállást az üldözött keresztények mellett”

– mondta.

„És ez megnöveli a mi felelősségünket. Ez megnöveli egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező ország nemzeti kormányának felelősségét (…) Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a nemzeti kormány helyt is fog állni minden egyes olyan helyzetben, amikor a keresztény közösségeknek szükségük van a segítségre és a támogatásra” – szögezte le.

Ennek kapcsán tudatta, hogy a Hungary Helps program keretében több mint kétmillió embernek nyújtottak segítséget a világ 64 országában az elmúlt években. Majd hozzátette: 450 humanitárius vagy fejlesztési programot hajtottak végre 46 milliárd forint értékben.

„Erre azért van nagy szükség, mert csak 2024-ben a világon 380 millió keresztény élt olyan helyen, ahol a hite miatt üldöztetésnek volt vagy lehetett kitéve (…) Egész elriasztó adat, hogy majdnem 4500 olyan gyilkosságot dokumentáltak tavaly, amelyet keresztények ellen követtek el a hitük miatt. És ugyancsak közel ötezer keresztényt börtönöztek be tavaly a világon azért, mert keresztények”

– figyelmeztetett.

A miniszter arról számolt be, hogy a magyar kormány egyrészt humanitárius és pénzügyi segélyt nyújt, másrészt jogi lépéseket is tesz, harmadrészt nemzetközi együttműködést épít a keresztény közösségek védelmében.

„Mi nem abban akarunk segíteni a keresztényeknek, hogy eljöjjenek onnan, ahol élnek, hanem abban, hogy ott tudjanak nyugodt, biztonságos és emberhez méltó életet élni, ahol a keresztény közösségek évszázadok óta jelen vannak” – mutatott rá.

A világ számos országában ezen a napon emlékeznek korunk üldözött keresztény mártírjaira. Azonban a budapesti rendezvény abban kivételes, hogy nem egyházi vagy civil szervezet, hanem a kormány – és annak az üldözött keresztények megsegítésére létrehozott egyedülálló egysége – a szervezője. Ez is azt mutatja, hogy

Magyarország a világon az üldözött keresztények ügyének egyik legkövetkezetesebb és legláthatóbb zászlóvivője

– közölték.

