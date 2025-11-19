Szabó Zsófi a 48 percben: Orbán Viktor el tudja hozni, hogy ez a béke megmaradjon Magyarországon

„Nagyon nem mindegy, hogy ki képviseli Magyarországot az Európai Tanács tárgyalóasztalánál, amikor olyan fontos kérdésekről van szó, mint háború és béke” – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este, amelynek Szabó Zsófi televíziós műsorvezető is a vendége volt.

Lényegi kérdésnek nevezte, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely felhatalmazza Brüsszelt a háború folytatására, vagy olyan, amely megpróbálja megszervezni a békekoalíciót, és megállítja a brüsszeli háborús finanszírozást. Mráz Ágoston Sámuel szerint Európában többet beszélnek a háborúról, mint Magyarországon, és minden összefügg ezzel a kérdéssel. A többgyermekes anyák szja-mentességének finanszírozása összefügg azzal, hogy azt a forrást el kell-e küldenünk Ukrajnába vagy sem – hozta fel példaként.

Kitért rá, hogy decemberben az EU-csúcson dönteni akarnak arról, hogyan finanszírozzák tovább a háborút, így megkérdőjeleződhetnek a magyar kormány népszerű intézkedései, de ez történhet akkor is, ha a választók áprilisban úgy döntenek, hogy Brüsszel politikáját elfogadó vezetése legyen Magyarországnak.

A műsor első részének másik vendége, Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető – aki a győri háborúellenes gyűlés egyik műsorvezetője is volt – azt mondta: azoknak is tudniuk kell, akik nem őt támogatják, hogy Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”. Elmondta azt is, 400 ezer követője van a médiafelületeken, és azt tapasztalja, hogy a jóság, az erő, a támogatás csendes. Hozzátette: ezt kellene felerősíteni, szemben a gyűlöletkeltéssel. Mint mondta, a legtöbben megköszönik, hogy kiállt értük.

Megfogalmazta azt is, hogy „menő” magyarnak lenni, „és be lehet vállalni, ha azon belül jobboldali vagy.” Szóba hozta, találkozik olyanokkal is, akik szerint hiba, hogy hangosan kiállt Orbán Viktor mellett, és elfogadja ezt, mert azt gondolja, hogy a beszélgetés még nem okozott problémát emberek között, csak nem mindegy, milyen a hangnem. Szabó Zsófia azt is elmondta, hisz abban, hogy édesapja büszke lenne rá, és édesanyja is ebben erősíti meg.

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette, a vitától ne féljen senki, de azt a szűrést el lehet végezni, ki alkalmas arra, hogy a másikkal vitatkozzon. Mint mondta, Orbán Viktor azt a modellt állította fel, hogy akiket külföldről azért finanszíroznak, hogy támadják, lejárassák, azoknak nem ad interjút, de például egész nyáron kényelmetlen kérdésekre válaszolt podcastműsorokban, és interjút adott az ATV-ben is.

A Nézőpont Intézet igazgatója azt is megfogalmazta, mindenki szívét megérinti a háború, hiszen több mint egymillió ember meghalt Ukrajnában. Az európai nagypolitikában viszont azt állítják, hogy a háború folytatása a békéhez vezető út, bár jól látszik az európai politikai tér átalakulása, a békepárti patrióta, szuverenista erők erősödése. Azzal kapcsolatban, hogyan kell megszólítani a fiatalokat, kitért arra is, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa felvetette, hogy meg kell fontolni a sorkötelezettség bevezetését, és hozzátette: ez az, amit egy fiatal ért, mert nem biztos, hogy pont a körükben ez népszerű lenne.

„A baloldali politikát a jobboldal valósította meg az elmúlt években”

A műsor második részében a Tisza Párt jelöltállításáról beszéltek a meghívott vendégek. Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta, színjátéknak tartja az egészet, megvan valójában, hogy a három jelölt közül ki fog nyerni, a többiek „biodíszletek”. Véleménye szerint nonszensz az is, hogy a jelöltek nem nyilatkozhatnak, ami azt jelzi, hogy ők csak Magyar Péter által „kézivezérelt” jelöltek, nem szuverén politikusok.

„Ez politikaellenes, a választók lenézése, becsapása ”

– fogalmazott.

Pindroch Tamás szerint az is egyértelmű, hogy a Tisza Párt baloldali alakulat, akiket Brüsszelből irányítanak, és azért vannak nehéz helyzetben, mert „a baloldali politikát a jobboldal valósította meg az elmúlt években” – jelentette ki.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint is „bénázás, szerencsétlenkedés” volt, hogy órákat késett a Tisza Párt jelöltjeinek hétfőn 18 órára ígért bemutatása, és ezt erősíti szerinte Magyar Péter Telexnek adott interjúja is, miszerint még az utolsó pillanatokban is zajlottak az egyeztetések és a fotózások. Hozzátette, a jelöltek nagy része teljesen ismeretlen az országos politikában, „zöldfülűek”, aminek hátránya az, hogy nem tudják, melyek a tabutémák, nem értenek a parlamenti törvényhozáshoz. Ezért a politikai elemző szerint Magyar Péteren és a központon múlik majd a jelöltek eredménye, és emiatt – illetve a nyilatkozattételi stop miatt – a központi kampány lesz erős a Tiszánál.

„A helyzet előnye viszont az, hogy sokaknak elege lehet már 16 évnyi kormányzás után a Fideszből”

– közölte.

A műsor végén Nagy Attila Tibor elmondta, nincs még hivatalos programja a Tiszának, de annyit Magyar Péter eddigi nyilatkozataiból lehet tudni, hogy „hivatalos álláspontja nem szól” a migránskvóta elfogadásáról.

Kiemelt kép: Szabó Zsófi és Rákay Phillipp a győri háborúellenes gyűlésen, 2025. november 17-én.