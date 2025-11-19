Rendszerfrissítés miatt leállás várható az egyik nagy banknál

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: Index
2025.11.19. 13:22

Több szolgáltatása sem lesz elérhető az Erste Banknak 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között. A bank emlékeztetett, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek majd, többek között az azonnali átutalások indítása, a TeleBank és a NetBank is érintett.

Ismét figyelmeztetett az Erste Bank, november 21. és 22. között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, így több szolgáltatásuk is szünetelni fog. 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között több funkció sem lesz elérhető.

A következő szolgáltatásokat érinti majd a rendszerfejlesztés:

  • George App és Web,
  • internetes vásárlás,
  • azonnali átutalások indítása,
  • azonnali átutalások fogadása,
  • Erste TeleBank,
  • vállalati NetBank,
  • Electra,
  • Erste Business Mobil,
  • bank,
  • SMS-szolgáltatások,
  • API-csatorna,
  • online termékigénylés,
  • lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület.

Lesznek azonban olyanok, amelyeket nem érintenek rendszerfejlesztési munkálatok. Ilyenek például:

  • internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),
  • azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül,
  • bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
  • MobilePay,
  • weboldal-szolgáltatások,
  • készpénzfelvétel és -befizetés belföldön ATM-ből,
  • fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,
  • mobilegyenleg feltöltése.

Az Erste Banknál legutóbb  2025. szeptember 19. 22:00 és szeptember 20. 12:00 között végeztek rendszerfejlesztési munkát.

