Rendszerfrissítés miatt leállás várható az egyik nagy banknál

Ismét figyelmeztetett az Erste Bank, november 21. és 22. között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, így több szolgáltatásuk is szünetelni fog. 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között több funkció sem lesz elérhető.

A következő szolgáltatásokat érinti majd a rendszerfejlesztés:

George App és Web,

internetes vásárlás,

azonnali átutalások indítása,

azonnali átutalások fogadása,

Erste TeleBank,

vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business Mobil,

bank,

SMS-szolgáltatások,

API-csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület.

Lesznek azonban olyanok, amelyeket nem érintenek rendszerfejlesztési munkálatok. Ilyenek például:

internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),

azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),

George Web tiltása TeleBankon keresztül,

bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,

MobilePay,

weboldal-szolgáltatások,

készpénzfelvétel és -befizetés belföldön ATM-ből,

fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,

mobilegyenleg feltöltése.

Az Erste Banknál legutóbb 2025. szeptember 19. 22:00 és szeptember 20. 12:00 között végeztek rendszerfejlesztési munkát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Lapis Renáta)