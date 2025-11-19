Pályakarbantartás miatt változik a budapesti metróközlekedés

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M2-es metró csütörtök és péntek 21 órától, valamint a 22-23-i hétvégén egész nap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel. A szerelvények az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekednek, a Deák tér és a Déli pályaudvar között az M2-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni, és sűrűbben jár Pest és Buda között a 4-es, 6-os villamos.

A karbantartást a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között végzik.

Azt írták: az M2-es pótlóbusz – a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között – a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el.

A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)