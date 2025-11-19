Orbán Viktor: Von der Leyen azt akarja, hogy még az unokáink is nyögjék az orosz–ukrán háborút

„Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására” – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán ismertette, milyen hatással lenne a magyar gazdaságra a következő két évben a tagállamok által összesen fizetendő 135 milliárd euró, ami átszámolva nagyjából 51 840 milliárd forintnak felel meg.

„A Bizottság elnök asszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót.

Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65 százaléka, az összes magyar nyugdíjas hét évnyi nyugdíja, az Unió éves költségvetésének közel háromnegyede”

– részletezte Orbán Viktor a „csillagászati összeget”, amely elmondása szerint „ma nem létezik. Nincs”.

„A brüsszeli varázsszer megint a közös európai hitel lenne. Hogy még az unokáink is nyögjék az orosz–ukrán háborút”

– tette hozzá.

A miniszterelnök emlékeztetett: Brüsszel úgy kéri Magyarország hozzájárulását, hogy közben napi egymillió eurós bírsággal sújtja az országot azért, mert nem engedi be a migránsokat, és pénzügyi szankciókat alkalmaz a háborúval és a genderkérdéssel kapcsolatos önálló álláspontja miatt.

„Ez több mint lehetetlen. Ez már abszurd” – írta, majd kijelentette:

„Magyarország válaszára nem kell sokat várni.”