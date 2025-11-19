Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

Orbán Viktor korábban azt közölte : Ursula von der Leyen újabb, 135 milliárd eurós összeget kér a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására. A miniszterelnök szerint ez nagyjából 51 840 milliárd forintot jelentene, ami az éves magyar gazdasági teljesítmény 65 százalékának felel meg.

Úgy fogalmazott: ez „az összes magyar nyugdíjas hét évnyi nyugdíja”, és olyan „csillagászati összeg”, amely „ma nem létezik”.

A miniszterelnök szerint Brüsszel megoldása ismét a közös európai hitel lenne, amelynek terheit még „az unokáink is nyögnék”. Hozzátette: mindeközben Brüsszel napi egymillió eurós bírságot szab ki Magyarországra a migrációs politika miatt, és pénzügyi szankciókat alkalmaz a háborúval és a genderkérdéssel kapcsolatos magyar álláspont miatt.

Orbán Viktor ezt úgy értékelte: „Ez már abszurd.”

Közben Ukrajna is további forrásokat kért

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök arról tájékoztatta az uniós nagyköveteket, hogy országának 60 milliárd euróra van szüksége „a túléléshez”. Szóba került az ukrajnai korrupció is, amelyre Szviridenko átfogó tisztogatást ígért.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az ukrán „háborús maffia” szereplőit azzal gyanúsítják, hogy 100 millió dollárt loptak el. Hozzátette: Ursula von der Leyen további jelentős összegeket kér Orbán Viktornak írt levelében, az eddigi 180 milliárd eurón túl újabb 135 milliárdot.

Menczer szerint a magyar álláspont egyértelmű: „Mi nem akarunk háborút, mi békét akarunk, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék.” Arra kérte a fórum résztvevőit, vegyenek részt a háborúellenes aláírásgyűjtésben, hogy a miniszterelnök Brüsszelben elmondhassa: „a magyarok tömegesen itt állnak mögöttem, békét akarnak, és azt akarják, hogy a magyarok pénze a magyar családokban maradjon.”