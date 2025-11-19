Orbán Viktor: Ahhoz, hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz

Ahhoz, hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Vácrátóton, ahol részt vett a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén.

A kormányfő a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta: „az ellenzék úgy van, hogy összedrótozza magát, és másképp hívják magukat”, de ugyanazok lényegében. Ez egy komoly erő Brüsszellel megtámogatva, mert ők vannak a hátuk mögött, és ahhoz, hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz – hangsúlyozta.

Orbán Viktor hozzátette: mindenki a választásra gondol elsősorban, de a háború szerinte minden mást megelőz.

„És az egyik kulcskérdés szerintünk, ezt majd persze januárban kell mondani, ami elválasztja a két politikai közösséget, a mienket, a jobboldalt, meg a másikat, a baloldalt, az a háborúhoz való viszony” – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: Brüsszel bele fog tolni mindenkit a háborúba, aki hagyja magát. Ahol Brüsszel-párti kormány van, azokat beletolják. Nálunk nemzeti kormány van, és ha az lesz, akkor bennünket nem tolnak bele – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor az aláírásgyűjtés résztvevőitől azt kérdezte: „és maguk szerint hogy lesz? Nyerünk, vagy?” Erre többen hangosan kiabálták, hogy „nyerünk”.

A kormányfő Rétvári Bencével, a Pest vármegyei település országgyűlési képviselőjével vett részt a vácrátóti aláírásgyűjtésen. Felidézte, hogy a legutóbbi választási kampányban „Vácon voltam a Bencével kopogtatni, és a Bence nyert. Tegnapelőtt láttam új méréseket, mondtam neki, hogy ezt ne olvassa el, mert elbízza magát”.

Orbán Viktor azt mondta: „arra kérem önöket, most átválthatok háborúról választásra, hogy a végéig nyomják”. Tehát akármilyen számok jönnek, hogy nagyon jó áll a Bence, már glória lesz a feje fölött, nem érdekes, nem számít, az utolsó pillanatig nyomni kell! – hangsúlyozta a kormányfő.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor/Facebook