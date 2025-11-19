Műsorújság
Orbán Viktor: A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum!

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.19. 16:57

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem! – írta Orbán Viktor kormányfő szerdán Facebook-bejegyzésében.

A bejegyzéshez csatolt videóban idézik Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerint „a hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.

Megszólal a videóban Simonovits András közgazdász, matematikus is, aki korábban arról beszélt, hogy „kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani”.

Orbán Viktor mindezekre reagálva a videóban kijelentette: „Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül vagy még úgy sem.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

migrációmigránskrízismigránskvótaTisza Párt Orbán Viktor Facebook

