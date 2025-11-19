Orbán Viktor: A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum!

A bejegyzéshez csatolt videóban idézik Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerint „a hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.
Megszólal a videóban Simonovits András közgazdász, matematikus is, aki korábban arról beszélt, hogy „kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani”.
Orbán Viktor mindezekre reagálva a videóban kijelentette: „Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül vagy még úgy sem.”
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)