Napirenden a kis moduláris atomreaktorok, valamint számos egyéb törvénymódosítás a parlamentben

Tizenkét előterjesztés, köztük a kis moduláris reaktorokkal kapcsolatos javaslatot tárgyalja szerdai ülésén az Országgyűlés.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor a közszolgálati tárgyú törvények módosításának általános vitájával kezdődik. Az előterjesztés célja egyebek mellett, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hatékonyabban lássa el közbeszerzési tevékenységét.

Ezt követően tárgyalják a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását, amely kizárná a közbeszerzési eljárásból azon gazdasági szereplőt, amely az állami építési beruházással kapcsolatban súlyos szerződésszegést követett el, különösen ha a jótállási kötelezettségét nem teljesítette határidőben.

Az agrárminiszter feladatkörét intő törvények módosításának középpontjában egyes eljárások adminisztrációs terheinek csökkentése, illetve az agrárium versenyképességének elősegítése áll.

Kormánypárti képviselők javaslatára a mohácsi csata 500. évfordulója miatt 2026 a csata hőseinek emlékéve lehet.

Napirenden szerepel az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvény és az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló jogszabály módosítása. Ennek értelmében egy, az eredetileg a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülő makói ingatlant a nagyobb helyismerettel rendelkező helyi református egyházközség kaphatja meg köznevelési, kulturális és sportcélokra.

A parlament nemzetiségi bizottsága nyújtotta be a nemzetiségi utónévjegyzékkel összefüggésben az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítást, amely lehetőséget biztosítana az országos nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségi utónévjegyzék felülvizsgálatára.

Tárgyalja az Országgyűlés a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítását, amelynek révén ezen szövetkezetek tagja lehet az is, aki csecsemőgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában vagy gyermeknevelési támogatásban részesül.

A képviselők megvitatják a felsőoktatási, kulturális és kapcsolódó törvények módosítását, amely a felnőttképzés területén a képzőhelyek képzési és vizsgasikerességi mutatóinak közzétételéről rendelkezik.

Együttes általános vita lesz az atomenergiáról szóló törvény módosításáról, továbbá ezen törvény alapján a kis moduláris reaktorok jövőbeni magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadását tartalmazó országgyűlési határozati javaslatról, valamint a reaktorok létesítése és hatósági felügyelete megteremtése érdekében szükséges törvénymódosításról.

A kis moduláris reaktorok újszerű és innovatív műszaki megoldásokat is alkalmazó, jellemzően új fejlesztésű, vagy a már ismert technológiák legfejlettebb megoldásaira építő kis atomerőművek halmazát jelölik.

Az országgyűlési határozati javaslatban az Országgyűlés felkérné a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet ezen reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében.

Kapcsolódó tartalom Döntött az Országgyűlés: betiltották a műhúst Magyarországon

Megvitatják a képviselők a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló, valamint a közlekedési tárgyú törvények módosítását.

Utolsó napirendi pont a Magyarország és Angola közötti légi közlekedési megállapodás kihirdetése.

Kiemelt kép: A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)