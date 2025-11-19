Magyar Pétert hazugságon fogták, a szakértő szerint el kell mondani a valóságot a Tisza Pártról

Magyar Péter hazudott a Megafonról – erről írt bejegyezést Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalán.

A politológus Magyar Péter szerda délutáni bejegyzésére reagált ezzel, amelyben a Tisza Párt elnöke azzal vádolta meg a Megafon munkatársait, hogy „felhívták és telefonon zaklatták az egyik baloldali jelöltjének 87 éves édesanyját”.

A valóság ezzel szemben az, hogy csak azt a jelöltet hívták fel, aki felköszöntötte Soros Györgyöt a 95. születésnapján, illetve azt, akinek pride-os fotó a profilképe – közölte Deák Dániel.

„Ezeket az embereket amúgy letiltották a nyilatkozásról”

– fűzte hozzá. A szakértő ezzel Magyar Péter Telexnek adott interjújára utalt, amelyben a Tisza Párt elnöke megtiltotta képviselőinek, hogy nyilatkozatokat tegyenek. „Magyar Péter megtiltotta, hogy megismerhessük, kiket tervez küldeni a parlamentbe.”

„Ez teljesen abszurd”

– szögezte le a politológus.

Deák Dániel szerint Magyar Péter nyomás alatt van azóta, hogy hétfőn nyilvánosságra hozta jelöltjeit, akikből saját előválasztását követően összeállítani kívánja a Tisza Párt egyéni képviselőjelölti listáját. „Hamar előkerültek a bizonyítékok: Brüsszel-rajongó, Ukrajnát támogató, Pride-os profilképpel rendelkező jelölteket indít. Magyarul: baloldaliakat” – írta.

„Ezek után a legkevesebb, hogy elmondjuk róluk a valóságot: a Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel” – jelentette ki Deák Dániel.

„Tehát már nem kérdés, Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza ”

– vonta le a következtetést Deák Dániel.

„Szóval, Péter! Hagyd abba a hazudozást! Hagyd abba a terelést!”

„Aki Ukrajnát támogatókat, vagy Csipke Józsika című LMBTQ-mesét író, Brüsszel-rajongókat, Soros Györgyöt felköszöntő balosokat indít, az bizony balos” – zárta bejegyzését a politológus.

Emlékezetes, november 17-én – többek között a Tisza Párt adatkezelési és adatszivárgási botrányának kirobbanása miatt – több hónapos késést követően Magyar Péter, a párt elnöke és EP-képviselője bejelentette azt a 315 jelöltet – két választókerületben családi okokra hivatkozva elhalasztották a bejelentést –, akikből a párt összeállítani kívánja egyéni képviselőjelölti listáját a 2026-os országgyűlési választásokra. Magyar Péter bejelentése szerint november 23. és 24. között először a Tisza Párt tagjai szavazhatnak a jelöltekről, ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdáig regisztrált a párt hivatalos honlapjára, november 30-án pedig a tervek szerint bejelentik a 105 képviselőjelölt – az utolsó maga a párt elnöke, Magyar Péter aki a Hegyvidéken méretteti meg magát – listáját.

Ezt már csak mi tesszük hozzá, a magyar választási rendszer nem ismeri az előválasztás fogalmát, a törvényes voksolások eljárásrendjét, a mandátumok kiosztásának matematikai képletét a választójogi törvény rögzíti, a lebonyolításhoz szükséges pénzügyi és technikai feltételeket a központi költségvetésből kell biztosítani, ennek hiányában valamennyi országosnak meghirdetett „közönségszavazás” – így a Tisza Párt előválasztása is – súlytalan és kockázatos, adatvédelmi és pénzügyi szempontok miatt egyaránt.

Nem véletlen, hogy csak hatalmas botrány mellett sikerült bejelenteni a jelöltek listáját, hétfő óta ugyanis kiderült: a jelöltek között egyaránt vannak régi MSZP-sek, ahogy olyan jelöltek is, akik Ruszin-Szendi Romuluszhoz hasonlóan a sorkatonaság visszaállítását követelik. A botrányba fulladt jelöltállítással kapcsolatban a miniszterelnök is megszólalt közösségi oldalán.

„Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: M1)