Kapu Tibor is csatlakozott a közmédia Jónak lenni jó! kampányához

Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutató űrhajós lett idén a Jónak lenni jó! két jószolgálati nagykövete. A HUNOR program résztvevői adományaikkal már nem először csatlakoznak a jótékonysági akcióhoz. A Jónak lenni jó! internetes oldalán közben ismert emberek felajánlásaira is lehet licitálni. De a 1358-as adományvonal is él – közölte az M1 Híradója.

Az M1 bemutatta Kapu Tibor és társai hazaérkezésének első perceit, amint a Csendes-óceánban landoltak, Kalifornia partjainál. Az egész ország lélegzet-visszafojtva várta, hogy mikor száll ki a magyar űrhajós a kabinból, aki hatalmas mosollyal üdvözölt mindenkit.

Az űrhajósok 18 napot töltöttek a világűrben, Kapu Tibor ezalatt csaknem 30 kísérletet végzett el.

A magyar kutató űrhajós társával, Cserényi Gyulával most egy nemes ügy mellé áll. Az MTVA jótékonysági akciójához – a korábbi években megszokott módon – jószolgálati nagykövetek is csatlakoznak, akik a karitatív kampányban nyújtanak segítséget. A közmédia jótékonysági akcióját nagykövetként idén Kapu Tibor és Cserényi Gyula a HUNOR program kutató űrhajósai segítik.

„Szerintem ez gyönyörű, amikor arra gondolok, hogy ilyen szempontból is vagy ilyen módon is részesei lehetünk a társadalomnak és segíthetünk”

– mondta. „Apró kis tárgyakkal, apró kis relikviákkal, amik számunkra sokat jelentenek, így az űrhajós program során az nekem rengeteget jelent” – tette hozzá. A két űrhajós már korábban is csatlakozott a Jónak lenni jóhoz! A HUNOR program résztvevői tavaly a program hivatalos pólóját ajánlották fel, amit maguk is aláírtak.

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! a közmédia karitatív kampánya a Kegyes Jótékonysági Alapítványt segíti.

A szervezet a befolyt pénzből egy menedékotthont alakítana ki a kiszolgáltatott helyzetben lévő anyáknak. A kampányban eddig összegyűlt adományok összege már csaknem 35 millió forint. Segíteni többféleképpen lehet, például a 1358-as telefonszám hívásával vagy egy szöveges üzenettel. Mindegyik 500 forintos támogatást jelent. A Jónak lenni jó! internetes oldalán ismert emberek felajánlásaira lehet licitálni. A Médiaklikk oldalán megadott számlaszámra pedig a pénzadományokat lehet eljuttatni. A Jónak lenni jó! egész napos adománygyűjtő műsora december 21-én lesz a közmédia csatornáin.

Kiemelt kép: Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)