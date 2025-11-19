Jövő februárban érkezne a 14. havi nyugdíj első részlete – közölte Hankó Balázs

A 14. havi nyugdíjat lépcsőzetesen vezetnék be, az első lépcsőt jelentő egyheti nyugdíj 2026 februárjában érkezne a nyugdíjasokhoz – mondta a kulturális és innovációs miniszter a TV2 Mokka című műsorában szerdán azzal összefüggésben, hogy az Országgyűlés megkezdte a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslat tárgyalását.

Hankó Balázs jelezte, egy átlagos, 250 ezer forintos 13. havi nyugdíjjal számolva a 14. havi nyugdíj negyede 60 ezer forint, így jövő februárban átlagosan 310 ezer forintot kaphatnak a nyugdíjasok.

„A modell ismert, megígértük és betartottuk az ígéretünket a 13. havi nyugdíj kapcsán, és ha már van egy jól működő modell, akkor ezt a jól működő modellt visszük tovább a 14. havi nyugdíj kapcsán is” – tette hozzá. Megjegyezte, bíznak abban, hogy utána még tudnak egy nagyot lépni, és ahogy a gazdaság a háborút követően erősödik, akár egy-két lépésben „meg tudják ugrani” a teljes 14. havi nyugdíjat.

A magyar kormány a nyugdíjasokat és a családokat támogatja, nem a migrációt és a háborút

– hangsúlyozta.

A miniszter azt mondta, a Brüsszeltől függő Tisza Párt 20 százalékos nyugdíjadóval készül, amely éves szinten 590 ezer forinttal kevesebb pénzt jelentene a nyugdíjasoknak.

„Tehát vagy 310 ezer plusz, vagy 590 ezer mínusz”

– fogalmazott.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy sikeres a kormány otthonteremtési, családtámogatási politikája, a csok, a csok plusz, és a falusi csok révén 308 ezer család részesült támogatásban. A miniszter a késői gyermekvállalás miatt logikus döntésnek nevezte az édesanyákra vonatkozó korhatár eltörlését, amellyel 41 éves kor fölött is fel lehet venni a csok pluszt, amely gyermekszámtól függően 15, 30 vagy 50 millió forintos 3 százalékos hitelt jelent.

Brüsszel az úgynevezett országajánlásokban folyamatosan kritizálja Magyarország otthonteremtési politikáját, el akarja vonni ezeket a támogatásokat arra hivatkozva, hogy beavatkozik a piaci viszonyokba, és nem a családokat, hanem a multikat szükséges támogatni

– mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a háromgyerekes édesanyák októberben bevezetett szja-mentessége 200 milliárd forintot, a migrációs paktum, amelyet Magyarországra akarnak erőltetni, és amelynek alapján 30 ezer migránst kellene befogadni, 240 milliárd forintot tesz ki.

„Igent mondunk a családokra, igent mondunk a nyugdíjasokra, nemet mondunk a migrációra, nemet mondunk a háború finanszírozására” – nyomatékosította. Hankó Balázs felhívta a figyelmet, hogy a mintegy 30 családtámogatás fedezésére 4802 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évi költségvetésben, ez „egészen extra összeg”, a GDP 5 százaléka.

„A családtámogatások összege 2010-ben nagyjából átlagosan 800 ezer forint körül volt családonként, most 4,7 millió forint, „tehát ötszöröztük a családtámogatásokat ”

– emelte ki a miniszter.

Kiemelt kép: Jövő februárban plusz pénz érkezik a nyugdíjasoknak (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)