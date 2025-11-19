Hiába a napsütés, szerdán is érdemes rétegesen öltözni

Főként északnyugaton és keleten javarészt napos idővel indul a szerda, máshol ugyanakkor az éjjel nagy területen képződött köd, rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken ugyan, javulnak a látási viszonyok, de egyes körzetekben tartósabban is megmaradhatnak – olvasható a HungaroMet Zrt. előrejelzésében.

A prognózis szerint a déli óráktól a Dunántúl és a középső tájak fölé délnyugat felől alacsonyszintű felhőzet érkezik, ezért ott erősen megnövekszik a felhőzet, és az ég is beborul. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron körül élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő este mínusz 1, plusz 6 fok valószínű.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint szerdán nem várható fronthatás, azonban a magasban melegedés kezdődik, így a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, csökkenhet a teljesítőképesség. Reggel sokfelé várható fagy, emiatt a hideg időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak.

A napos időszakok viszont jó hatással lehetnek a hangulatra, valamint a közérzetre. Azonban fontos a meleg és réteges öltözködés, ugyanis mostanra már jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye.

