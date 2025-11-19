Havas reggelre ébredtek a hegycsúcsok, megérkezett a tél első lehelete hazánkba – VIDEÓ

Az érkező hidegfrontnak köszönhetően az előző éjjel hó hullott a legmagasabb hegycsúcsainkra, így a minap, kedd hajnalban a Kékes és Bánkút is fehérbe öltözött.

A várakozásoknak megfelelően az érkező hidegfront a zivatarok nyomában berántotta magával a hideget is, amely lehetővé tette a halmazállapot-váltást a hegytetőkön,

így keddre virradóra az 1014 méteres Kékes és Bánkút is fehér színbe öltözött

– írja az Időkép.

Hozzátették: a havazást a minimumtérkép is szépen igazolta: a hegyekben szinte mindenütt fagyott.

A leghidegebb a Nagy-Hideg-hegyen volt, amely ezen az éjszakán igazán méltó maradt a nevéhez: itt –2,4 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Emellett fagyott a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, a Pilisben és az Északi-középhegység csúcsain is.

A hirtelen betörő hideg tehát meghozta az első komolyabb téli jeleket a magasabb régiókba, ahol reggelre vékony hólepel jelezte a szezon közeledtét.

