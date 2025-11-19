Dupla telitalálat: ketten is százmillió forintnál többet nyertek a skandináv lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 19-én megtartott 47. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás: 6 (hat) 12 (tizenkettő) 18 (tizennyolc) 20 (húsz) 26 (huszonhat) 28 (huszonnyolc) 33 (harminchárom) Második számsorsolás: 5 (öt) 6 (hat) 15 (tizenöt) 16 (tizenhat) 18 (tizennyolc) 27 (huszonhét) 33 (harminchárom) Nyeremények: 7 találatos szelvény két darab volt, nyereményük egyenként 145 151 715 forint. 6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 236 990 forint; 5 találatos szelvény 2573 darab, nyereményük egyenként 6445 forint; 4 találatos szelvény 34 634 darab, nyereményük egyenként 2480 forint. Kapcsolódó tartalom Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a főnyeremény A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. Kiemelt kép forrása: hirado.hu