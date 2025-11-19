Cáfolta Hadházy Ákos alaptalan vádjait a nemzetgazdasági tárca

Hadházy Ákos ismét alaptalan álhíreket terjeszt és hergel. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felszólítja az ellenzéki politikust, hogy hagyjon fel az alaptalan politikai hisztériakeltéssel, ne hazugságok árán akarja felküzdeni magát a Tisza Párt listájára – közölte az NGM szerdán az MTI-vel.

Hadházy Ákos nemcsak hiányos pénzügyi ismeretekről tett tanúbizonyságot, hanem úgy vádolta meg a Corvinus Zrt.-t, hogy maga is elismeri, gyakorlatilag semmilyen érdemi információja nincs a Corvinus és MBH közötti ügyletről, a tájékozódást csak most kezdi meg. Emlékeztetjük képviselő urat, hogy a Corvinus Zrt. minden esetben az állam érdekeit tartja szem előtt, miközben maximálisan betartja a jogszabályokat – írták.

A kormány határozottan visszautasítja az ellenzéki képviselő légből kapott vádjait,

amelyek szerint a magyar állam piaci áron alul értékesítette volna közvetett kisebbségi tulajdonrészét az MBH Bankban. A valóság ezzel szemben az, hogy a tranzakcióban megszabott vételárat független tanácsadó értékelése támasztja alá – hangsúlyozták.

A közlemény szerint a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. 2025. november 17-én tőzsdén kívüli kereskedési (OTC) megállapodást kötött az MBH Bank Nyrt. MRP szervezetével a társaság 16 126 841 darab részvényének értékesítéséről. A tranzakciót követően a magyar állam közvetett részesedése az MBH Bankban 15,01 százalékra csökkent.

Hadházy Ákos állításaival szemben a megvalósult tranzakció piacszerűségét, a mintegy 42,1 milliárd forintos vételár megalapozottságát független nemzetközi pénzügyi tanácsadó által elkészített értékelés is alátámasztja, vagyis az ügylet a tőkepiaci transzparencia követelményeknek megfelelően, a releváns nemzetközi értékelési gyakorlatok szerint került lebonyolításra – szögezte le az NGM.

A képviselő állításai tőzsdei árfolyamnál alacsonyabb részvényenkénti áron történő értékesítésről félrevezető módon értelmezik a tőzsdei kereskedési adatokat és az MBH Bank Nyrt. részvény vásárlásának összértékét, ezért azok megalapozatlanok és a pénzügyi ismeretek súlyos hiányáról tanúskodnak. Tudniillik, hogy az MBH Bank Nyrt. részvényeivel elenyésző volumenű aktív kereskedés zajlik a Budapesti Értéktőzsdén, a vállalatot a hármas fúzióban résztvevő MKB Bank korábbi technikai bevezetése következtében jegyzik a BÉT-en. Az alacsony közkézhányad és korlátozott piaci likviditás miatt a tőzsdei árfolyam nem tükrözi az MBH Bank Nyrt. részvényeinek tényleges fundamentális értékét – részletezték.

A 2025. november 17-én kelt megállapodás értelmében a Corvinus BHG Zrt. egyszeri kiegészítő vételár megfizetésére jogosult, amelyet egy vételárkompenzációs mechanizmus biztosít. A kiegészítő vételárat az MBH Bank MRP szervezetének abban az esetben kell megfizetnie, amennyiben az MBH Bank nyilvános tőzsdei ajánlattétel keretében hajt végre részvényértékesítést, az értékesítési ár pedig meghaladja a jelenlegi tranzakcióban meghatározott vételárat. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy az államot nem érheti pénzügyi hátrány – tették hozzá.

Amint azt már a kormány korábban több alkalommal nyilvánosan is kommunikálta, a magyar állam jelentős tulajdonosi szerepvállalása a sikeresen fuzionált és üzletileg is stabil kereskedelmi hitelintézetben hosszú távon nem célszerű, így indokolt a részesedés csökkentése. Kérjük az ellenzéki politikusokat, hogy a félrevezetés, a tények kiforgatása helyett törekedjenek a szakmailag hiteles tájékoztatásra – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom Megvan, kit indítana Zuglóban a Fidesz a jövő évi választáson

Kiemelt kép: Hadházy Ákos (Fotó: Facebook)