Bakondi György: Nem felel meg a valóságnak, hogy Magyarországon nincs migrációs veszély

Nem felel meg a valóságnak, hogy Magyarországon nincs migrációs veszély és migrációs nyomás, ebben a kategorizálásban is tetten érhető Brüsszel kettős mércéje – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Bakondi György kifejtette: az európai migrációs paktum első negyedéves jelentése három kategóriába sorolta a tagállamokat, az elsőbe azok tartoznak, amelyek migrációs nyomás alatt állnak, a másodikban a migrációs nyomás veszélye áll fenn, a harmadikban pedig nincs migrációs veszély és migrációs nyomás se, ide sorolták be Magyarországot.

Ez nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak, elég csak az Ukrajnából érkezett 1,4 millió menekültet vagy a déli határunkon az elmúlt években feltartóztatott több mint egymillió illegális határátlépőt figyelembe venni, vagy hogy a mai napig közel 12 ezer határsértőt fogtak el Magyarország határain – mondta.

Bóka János: Brüsszel élesítette a migrációs paktum teljes arzenálját

A harmadik kategóriába tartozók kötelesek a Brüsszel szerint megállapított kvóták alapján elosztott, más országokban lévő illegális bevándorlók befogadására, amit pénzzel is meg lehet váltani, minden be nem fogadott illegális migráns után nyolcmillió forintot, azaz húszezer eurót kellene fizetni.

„Válsághelyzetben – amit a brüsszeli bizottság állapít meg – nem lehet pénzzel sem megváltani a menekülteket, akkor be kell fogadni őket, Magyarországnak például egy 30 ezer fő befogadására alkalmas tábort kellett volna felépítenie”

– emlékeztetett Bakondi György, aki felidézte, hogy 2015-ben a magyar lakosság megtapasztalhatta azt, hogy hova vezetne mindez.

„A magyar kormány kezdetektől közölte, és most is megerősítette, hogy nem kívánjuk végrehajtani ezt a magyar nemzeti érdekkel szögesen ellentétes migrációs paktumot”, nem akarunk brüsszeli központ által elosztott illegális migránsokat befogadni, eltartani őket, majd akik esetleg nem jogosultak menekültstátuszra, akkor azokat vissza kellene utaztatnunk oda, ahonnan jöttek, de nem tudjuk, honnan jöttek, és azt sem tudjuk, hogy ők kicsodák”

– tette hozzá.

Bakondi György úgy látja: a legijesztőbb, hogy 2015 óta az Európai Bizottság és számos európai ország álláspontja nem változott – és ugyanezeket az érveket halljuk a magyar politikai életben is -, hogy milyen előnyös lenne a nyugdíjalap szempontjából, hogy „magas minőségű emberek érkeznek”.

A mostani besorolás a főtanácsadó szerint is azt jelzi, hogy „a Magyarországon lévő európai uniós politikai nyomást fokozni akarják, és mindenáron rá akarják szorítani Magyarországot arra, hogy hajtsa végre ezt a paktumot, hajtsa végre az elhibázott migrációs politikát”, holott közben, 2015-höz képest, jelentősen változott az európai emberek, az európai politikusok álláspontja.

Most már sokszor hallani, hogy a magyaroknak volt igazuk 2015-ben, de ebből nem jutnak el arra a következtetésre, hogy a külső határokat őrizni kell, illegálisan nem lehet átlépni, a jogszabály mindenkire vonatkozik, csak az léphet be az unió, ezáltal Magyarország területére, aki erre a hatóságtól engedélyt kapott – közölte.

„Ezt valósítjuk mi meg, ezért büntetnek bennünket, de meg vagyunk arról győződve, hogy ez a legmesszebbmenőkig magyar nemzeti érdek” – fogalmazott a főtanácsadó. Elmondta, Lengyelország kijelentette, hogy se fizetni, se befogadni nem hajlandó, gyakorlatilag ugyanazt, amit Magyarország, de az illetékes biztos azt mondta, hogy Lengyelország szoros szövetségesünk, barátunk, de Magyarország kapcsán ez nem hangzott el.

„Sőt, arra törekszenek – akár az ukrán háború, akár a finanszírozás, akár a migráció és sok más kérdésben is -, hogy „politikai változást érjenek el, új kormánya legyen Magyarországnak, amelyik végrehajtaná azokat az elhibázott migrációs és háborús törekvéseket, amit Európa-szerte mindennap tapasztalunk”

– mondta Bakondi György.

A főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy Európában ma más jellegű terrortámadások fordulnak elő, mint 2015 után, most a késelések és a gázolások a jellemzőek. Más köztörvényes bűncselekményeket is elkövetnek az illegális bevándorlók, Írországban például öt migráns egy tízéves kislányt erőszakolt meg, a német kancellár szerint pedig nem ajánlatos sötétedés után az utcára mennie a nőknek és a gyerekeknek, ez pedig azt jelzi, hogy „a politika is érzékeli, hogy nagy baj van,” változtatni szeretnének, de még nem jöttek rá, hogy hogyan – mondta.

Kiemelt kép: Bakondi György (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)